ضربوا الممرضات بالكرباج .. جمال شعبان يضع حلولا لأزمة مستشفى قويسنا

أثارت واقعة مستشفى قويسنا ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع المصري وذلك بعد الاعتداء على ممرضات مستشفى قويسنا بشكل مهين بالكرباج والجنزير.

وتفاعل الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، وعرض مجموعة من الاقتراحات التى تساعد فى أخذ حق ضحايا مستشفى قويسنا وفى نفس الوقت تحدد من تكرار هذه الظاهرة مرة أخرى، وهى:

ممرضات

أول إجراء صحيح

ينبغي اتخاذه إقالة مدير مستشفى قويسنا لعدم توفيره الأمن الكافي لحماية الأطقم الصحية في المستشفي التي يديرها، وحرصه علي الكرسي أكثر من حرصه على كرامة فريقه.

ثاني إجراء صحيح

يجب اتخاذه حبس الباشا المعتدي علي التمريض في مستشفى قويسنا علي ذمة التحقيق لطمأنة الشارع أنه “ لا أحد علي رأسه ريشة ”.

ثالث إجراء صحيح

استدعاء التمريض المضروب والمهدرة كرامته في مستشفى قويسنا إلي مكتب وزير الصحة لمواساتهم وتكريمهم لحين الانتهاء من التحقيقات.