هناك نية مُبيتة لرحيله | ميدو يعلق على الإطاحة بـ إيهاب جلال

علق أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر الوطني السابق، على رحيل إيهاب جلال عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ليس من الطبيعي أن يسب جمهور المصري إيهاب جلال بعد التعادل من الزمالك في الدوري".

وأضاف: "الجمهور على رأسنا وكل شئ ولكن من الذي يقبل بإهانة والدته سواء كانت على قيد الحياة أو كانت متوفية" .

وواصل: "كنت أتمنى من مجلس إدارة المصري مراعاة موقف إيهاب جلال، وتفسيري أن هناك نية مُبيتة داخل مجلس إدارة النادي المصري برحيل إيهاب جلال عقب الخروج من الزمالك في كأس مصر وكنت أتمنى رحيله بطريقة أفضل من ذلك" .

واختتم حديثه قائلا: "أعرف شخصية إيهاب جلال جيدا، ولا يُمكن أن يكون له رد فعل سوى أن يكون هناك فعلا نية قوية ضده".