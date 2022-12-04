تنفيذ محطة خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 50 ميجاوات في الزعفرانة

كشف تقرير صادر عن وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن المشروعات المستهدفة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة العام المالي الحالي 22/2023

وأشار التقرير إلى أن المشروعات المستهدفة بخطة عام 22/2023، تتمثل في مشروعات استراتيجيّة لتوسيع الشبكة القوميّة للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائيّة لمشروعات التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة بإجمالي 6.5 مليار جنيه.

وتابع التقرير: وتشمل تأمين التغذية الكهربائيّة لكلٍ من منطقة شرق العوينات (الـمرحلة الثالثة)، منطقة الساحل الجنوبي الشرقي، الـمشروع القومي لتنمية سيناء، الربط الكهربائي مع دولة السودان (الـمرحلة الثانية)، مشروع استصلاح الأراضي بتوشكى، منطقة الساحل الشمالي الغربي، مصنعا الفصل والتركيز بمشروع الرمال السوداء، مشروعا مونوريل (العاصمة الإداريّة الجديدة – السادس من أكتوبر)، وتعديل مسار شبكات الكهرباء الـمُتعارضة مع الـمشروع.

وتتضمن أيضا مشروعات إحلال الخطوط الهوائية الـمارة أعلى الكُتل السكنية بكابلات أرضيّة، بتكلفة 0.5 مليار جنيه، إلى جانب مشروعات استراتيجيّة لنقل وتعديل مسار الشبكة الكهربائيّة الـمُتعارضة مع الـمشروع القومي لتطوير الطُرُق بتكلفة 0.5 مليار جنيه.

وتشمل المشروعات أيضا استكمال مشروعات هيئة الطاقة الذريّة، باستثمارات 206 مليون جنيه، إلى جانب مُواصَلة مشروعات تمهيد الأراضي اللازمة لـمشروع تعريفة التغذية الكهربائيّة بمناطق (شرق وغرب النيل، كوم أمبو) بهدف توفير، وإتاحة الأراضي للمُستثمرين بنظام حق الانتفاع لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الـمُتجدّدة.

وتتضمن الانتهاء من أعمال تنفيذ محطة خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء بقُدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، ومُواصلة أعمال تركيبات مشروع طاقة الرياح قُدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس.

كما تتضمن المشروعات تطوير وتجهيز مبنى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية الـمُستهلك، باستثمارات قدرها نحو 18 مليون جنيه، بالإضافة إلى استكمال تهيئة وتجهيز الـموقع والبنية الأساسيّة بمشروع إقامة الـمحطّة النوويّة بالضبعة، باستثمارات قدرُها 5 مليارات جنيه.

ووفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تستهدف خطة عام 22/2023 استثمارات كلية لقطاع الكهرباء والطاقة قدرها 29.3 مليار جنيه.