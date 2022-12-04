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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة السنغال وانجلترا في ثمن نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

السنغال
السنغال

يواجه منتخب السنغال منافسه انجلترا اليوم الأحد ضمن منافسات دور الـ من نهائيات كأس العالم قطر 2022 .

موعد مباراة السنغال وانجلترا والقنوات الناقلة

وتقام المبارة بين السنغال وانجلترا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

وتذاع مباراة السنغال وانجلترا عبر قناة beIN Sports Max 1 ، beIN Sports Max 2 ، beIN Sports Max 3 ، beIN 4K ، Alkass EXTRA One HD ، Alkass EXTRA TWO HD

وتأهل منتخب السنغال بعد احتلال المركز الثاني بالمجموعة الأولي رفقة هولندا وعلي حساب الاكوادور وقطر بينما صعد منتخب انجلترا الي دور الـ 16 بعد احتلال صدارة المجموعة الثانية علي حساب بولندا والمكسيك والسعودية .

السنغال انجلترا منتخب السنغال كأس العالم قطر 2022

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