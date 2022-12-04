داس على وشي بالجزمة.. ممرضة بمستشفى قويسنا: كرامتي بقت في الأرض

لم تتمالك دموعها أثناء حديثها عن واقعة ضربها أثناء تأدية عملها كممرضة داخل مستشفى قويسنا المركزي والتي كانت بطلة فيديو الضرب علي يد أهل مريضة حيث سقطت علي الأرض وسرق أهل المريضة هاتفها المحمول وقاموا بدهسها علي الأرض والتعدي عليها بالضرب.

نورهان ابنة قرية مصطاي وممرضة مستشفي قويسنا المركزي والتي توجهت إلي مقر عملها بالمستشفي في قسم النساء من الثامنة صباحا تستقبل المرضي لتؤدي شيفت السهرة من الثامنة صباحا وحتي الثامنة مساء ولكن لم يشفع خدمتها للمرضي في أن يرحمها أهل مريضة وتعدوا عليها بالضرب.

وتقول نورهان إنها استقبلت المريضة بعد ادعاء أهلها أنها تعاني من إجهاض ونزيف حيث قامت بالخروج لاستدعاء الطبيب ولكنه كان في العمليات وأوصاهم بعمل أشعة وتحاليل حتي ينتهي من العملية، مؤكدة أنها نزلت إليهم لتخبرهم بأن الطبيب في العمليات ولكنهم كانوا في حالة هياج وعنف شديد.

وتابعت أن المريضة دخلت بصحبتها عدد من السيدات ووجهوا لها السباب والشتائم أثناء قيامها بمحاولة إسعاف المريضة وسط اتهامات لهم رغم أنهم لم يتأخروا عن خدمة المريضة.

وأضافت أن إحدى السيدات قامت بدفعها أثناء تركيبها حقنة للمريضة داخل قسم النساء بينما دخل زوج المريضة محاولا التعدي عليهم لعدم وجود الطبيب الذي كان في العمليات.

وأشارت الممرضة نورهان، إلي أنها حاولت تصوير ما يحدث لهم حيث أن أهل المريضة تعدوا علي الجميع بالضرب وما تم تصويره جزء صغير مما حدث من اعتداءات وإهانة في حق الجميع.

وتابعت أنها حاولت تصوير ما حدث ولكن سيدة خطفت منها هاتفها المحمول الذي لم تجده حتي الآن وقاموا بدفعها علي الأرض والتعدي عليها بالضرب بكرباج قائلة "جوز المريضة داس علي وشي بالجزمة وقعدوا يضربوا فيا لما وقعت علي الأرض".

وأكدت الممرضة نورهان، أنها أصيبت بالعديد من الكدمات في جميع أنحاء جسدها وكذلك الصفع علي وجهها بالقلم، قائلة "ضربوني بكرباج وصاعق كهربائي وبالقلم علي وشي أنا كرامتي ضاعت باللي حصل معايا ".

ممرضة مستشفي قويسنا

فيما أوضحت أنها حررت محضرا بقسم الشرطة عن ما حدث واتهمت زوج المريضة بالتعدي عليها بالضرب قائلة "مش هتنازل عن حقي ولازم يتحبس وناخد حقنا وكرامتنا ترجع اللي حصل فينا ده مش قليل كل مرة بنسكت بس المرة دي زيادة اوي عن أي مرة تعرضنا فيها للضرب من أهل مريضة".

وأشارت إلي أن أهل المريضة حاولوا التواصل معهم من أجل التنازل حيث أن عدد الممرضات التي حررن محضر نحو 4 من الممرضات و4 عمال وفرد أمن.

وطالبت نورهان بأن يتم الحصول علي حقها ممن ضربها مهما كانت صفته الوظيفية لأنه لم يهينها فقط ولكنه أهان الجميع من الأطقم الطبية والعاملين بالصحة.

وكانت مستشفي قويسنا المركزي قد شهدت اعتداء علي عدد من الممرضات أثناء تأدية عملهم من أهل مريضة حيث قاموا بضربهم ومحاولة خطف هواتفهم المحمولة مستخدمين أدوات للضرب كالكرباج وصواعق كهربائية.

https://fb.watch/hbZ96rLRkA/