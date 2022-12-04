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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماكرون يتوقع نتيجة مباراة فرنسا وبولندا فى ثمن نهائي كأس العالم 2022

ماكرون
ماكرون

توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نتيجة مباراة منتخبي فرنسا وبولندا في دور الستة عشر لبطولة كأس العالم 2022 والمقامة حالياً فى قطر.

ويتنافس منتخبي فرنسا وبولندا على بطاقة الترشح لربع نهائي مونديال قطر، اليوم الأحد.

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وقال ماكرون في تصريحات لصحيفة «لوباريزيان» الفرنسية: «أتوقع فوز فرنسا على بولندا بنتيجة 3/1 وبلوغ الديوك ربع النهائي».

وعن مسجلي الأهداف قال رئيس فرنسا: «ربما يسجل ليفاندوفيسكي لبولندا ويحرز لنا مبابي وجيرو الأهداف، والأخير يريد صناعة التاريخ».

وأشاد الرئيس الفرنسي بالروح التي يتمتع بها منتخب بلاده، مشيرًا إلى أن الديوك تماسكوا رغم الغيابات العديدة وصدمة اصابة كريم بنزيما على الأخص.

موعد مباراة فرنسا وبولندا في ثمن نهائي كأس العالم 2022


ويلعب منتخب فرنسا ضد نظيره بولندا اليوم الأحد في دور الـ 16 من كأس العالم فيفا قطر 2022.

وتنطلق مباراة فرنسا وبولندا في تمام الخامسة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة والدوحة.

وتنقل قناة بي أن سبورتس المباراة حصريًا عبر شاشتها في الموعد السالف ذكره.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرنسا وبولندا كأس العالم 2022 ليفاندوفيسكي مبابي

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