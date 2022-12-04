نائب يشيد بالتوجيه الرئاسى بتطوير مشروعات الثروة الحيوانية المنظمة

طالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الإسراع فى تنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير 2 مليون رأس ماشية لمضاعفة حجم الألبان ، معلناً اتفاقه التام مع رؤية الرئيس السيسى وتأكيده بأن مشروع تحسين الماشية العادية التي تنتج 5 كيلو لبن في اليوم بنفس مصروفات وخدمة الماشية التي تنتج من 20-25 كيلو لبن.

كما ناشد " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لحل الأزمة الحاده فى نقص الأعلاف والتى تسببت فى إلحاق خسائر فادحه للمنتجين وألحقت الأذى البالغ بهذه الصناعه الاستراتيجية الهامة والتى تهدد بدمارها تماما حال استمرار هذا الوضع المذرى لفترة اخرى ..مشيرا إلى أنه على الرغم من اتخاذ الحكومة لاجراء الإفراج عن كميات من الذرة وكسب فول الصويا وبعض الإضافات الأخرى لحل هذه المشكلة الا أن الازمة مستمرة وفى تزايد ولايزال يعانى منها جميع المربين بصفة عامة وصغار المربين بصفة خاصة وهناك معاناة حقيقية تواجه قطاع الانتاج الداجنى والحيواني جراء نقص الاعلاف ومدخلاتها.

ودعا الدكتور محمد الصالحى امواجهة شاملة وعاجلة لأزمة نقص الاعلاف لأن استمرار هذه الازمة سيؤدى الى المزيد من الارتفاع الكبير فى اسعار الاعلاف وبالتالى خروج البقيه الباقية من المنتجين من السوق وهذا سوف يؤدى الى موجة اخرى من التضخم وارتفاع اسعار اللحوم للدواجن وكافة منتجات الثروة الداجنة والحيوانية من الالبان ومشتقات اللحوم بشكل خطير يفوق قدرة المواطن المصرى على تحمل آثاره.

كما طالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة الاستمرار فى اتخاذ المزيد من الاجراءات من خلال توفير العمله الاجنبيه اللازمة للإستيراد لحل هذه الازمة الطاحنة مهما كانت صعوبة وكلفة هذا الحل مؤكداً على ضرورة البحث عن آليات جديدة تكفل وجود حل دائم ومستمر لمواجهةً مثل تلك المشكلات والعمل على عدم تكرارها وعدم الاعتماد على الاستيراد كحل بديل وذلك للمحافظه على الصناعة والعاملين بها وكذلك الحفاظ العملة الوطنية ويمنع مزيد من تدهورها.

وطالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة تقديم جميع اوجه المساندة والدعم لهذه الصناعة الاستراتيجية وتقديم الحوافز الكافية لاعادة معدلات الانتاج الى ماكانت عليه قبل هذه الازمة واعادة النظر فى منح التمويل الميسر بفائدة مخفضة وفترات ملائمة وبشكل عاجل لاعادة ترميم حالة التصدع الذى ضرب هذه الصناعة فى مقتل والا سوف تكون العواقب وخيمة على الاقتصاد المصرى وعلى المواطن المصرى وسوف يحدث مالا يحمد عقباه .. اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد.