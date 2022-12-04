مصر تدين محاولة اغتيال رئيس بعثة باكستان في كابول

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، محاولة اغتيال رئيس البعثة الدبلوماسية لجمهورية باكستان الصديقة في العاصمة الأفغانية كابول، والتي أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسئوليته عنها.

توفير الحماية

وأكدت الخارجية في بيانها موقفها الراسخ بإدانة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، مطالبة بضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.

كما دعت وزارة الخارجية إلى تضافر جهود المجتمع الدولى لتجفيف منابع الإرهاب.

وكانت باكستان أعلنت في وقت سابق، سحب أعضاء بعثتها الدبلوماسية من كابول بعد هجوم بالرصاص على سفارتها لدى أفغانستان، أصيب فيه حارس أمني.

وندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الجمعة، بالأمر قائلًا عبر موقع "تويتر" إنها محاولة لاغتيال رئيس بعثة بلاده في العاصمة الأفغانية كابول.

وأضاف شهباز شريف في تغريدة "أدين بشدة محاولة الاغتيال الخسيسة لرئيس البعثة الباكستانية في كابول".