عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تدين محاولة اغتيال رئيس بعثة باكستان في كابول

علم مصر
علم مصر

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، محاولة اغتيال رئيس البعثة الدبلوماسية لجمهورية باكستان الصديقة في العاصمة الأفغانية كابول، والتي أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسئوليته عنها.

توفير الحماية

وأكدت الخارجية في بيانها موقفها الراسخ بإدانة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، مطالبة بضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.

كما دعت وزارة الخارجية إلى تضافر جهود المجتمع الدولى لتجفيف منابع الإرهاب.

وكانت باكستان أعلنت في وقت سابق، سحب أعضاء بعثتها الدبلوماسية من كابول بعد هجوم بالرصاص على سفارتها لدى أفغانستان، أصيب فيه حارس أمني.

وندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الجمعة، بالأمر قائلًا عبر موقع "تويتر" إنها محاولة لاغتيال رئيس بعثة بلاده في العاصمة الأفغانية كابول.

وأضاف شهباز شريف في تغريدة "أدين بشدة محاولة الاغتيال الخسيسة لرئيس البعثة الباكستانية في كابول".

مصر داعش باكستان الإرهاب تنظيم داعش جمهورية مصر العربية تنظيم داعش الإرهابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|الأصفر يقترب بقوة من 2000 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن

وفاة الاعلامى مفيد فوزى عن عمر يناهز 89 عاما

10 أيام إجازة للطلاب والموظفين .. مفاجأة يناير 2023

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث أتوبيس عزبة النخل

هل بدأ الدولار رحلة الانهيار؟.. هبوط قوي عالميا واستقرار مقابل الجنيه

بيخنقني.. النيابة العامة تكشف الكلمات الأخيرة بين خلود وخطيبها قبل إزهاق روحها

أعراضه صادمة.. تعرف على مرض تسبب في وفاة مفيد فوزي

فاق التوقعات.. الذهب يستهل تعاملات اليوم بارتفاع 40 جنيها للجرام

ترشيحاتنا

أحمد الطاهرى يكشف آخر رسائل الإعلامى مفيد فوزى

بعد إقالة إيهاب جلال ..المصري يستعد لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

كرم جبر يكشف أسرار الأيام الأخيرة لـ مفيد فوزى

إيران تعدم 4 أشخاص بتهمة التجسس لإسرائيل.. واتجاه لتعديل قانون غطاء الرأس

السيسي للمتقدمين للالتحاق بالشرطة: تطبيق المعايير الموضوعية لانتقاء أفضل العناصر

محاور المشاهير.. رحلة الإعلامى مفيد فوزى ووالدته الأكثر تأثيرا فى حياته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند.. شاهد حورية فرغلي بالحجاب تشعل السوشيال ميديا

شاهد سمكة قرش تهاجم غواصًا وتبتلع الكاميرا..فيديو

أعراضه صادمة.. تعرف على مرض تسبب في وفاة مفيد فوزي

تحذير عاجل.. نوع من الجبن ينتشر بالأسواق امتنع عن شرائه فورا

فيديو

فيديو سخيف.. رحيل البلوجر نينو صاحب مروان موسي حقيقة أم شائعة؟

مكالمة مسجلة كشفت الحقيقة.. مفاجأة بواقعة إنهاء حياة فتاة بورسعيد على يد خطيبها|فيديوجراف

مادة غريبة وجديدة | حقن وجه وفاء عامر في فيديو مباشر ..شاهد

خطيبته اتخانقت معاه .. تفاصيل صادمة في إنهاء عريس لحياته بالمحلة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ