الزراعة: لدينا خطة للتوسع في مجالات صناعة الزيتون والمنافسة عالميا| فيديو

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ، تعقيبا على افتتاح أول مهرجان لـ الزيتون في مصر بحديقة الأورمان، إن مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم في إنتاج الزيتون، وهناك تطور كبير شهدته زراعة الزيتون في مصر، متابعا أن هناك حلما وهدفا للوصول لـ زراعة 70 لـ 100 مليون شجرة زيتون، للحفاظ على ريادة مصر في زراعة الزيتون.



وتابع "القرش"، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الورد "، والمذاع على فضائية " تن " ، أن هذا المهرجان هو بمثابة بوابة لفتح الآفاق السوقية لمنتجي الزيتون، وهو نتيجة لتعاون عدد من الجهات بالوزارة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، ليكون هناك دعم لمنتجي الزيتون، وفتح فرص كبيرة للاستثمار في هذا الدعم.



وأردف "القرش"، أن الوزارة لديها هدف للمنافسة على تصنيع زيت الزيتون ، متابعا أن مستخلصات الزيتون تدخل ف العديد من المجالات مثل تغذية الماشية ، وفرص الصناعات التجميلية ، موضحا أن الإقبال العالمي كبير عليه، مما يعطي فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن إجراءات الحجر الزراعي في الوزارة تساهم في الحفاظ المستمر على جودة الزيتون ، وجودة الأشجار.



وأكمل: هناك فرص كبيرة في مجال التوسع في زراعة الزيتون، وتطورات في الأبحاث بشكل مذهل في كل المجالات، والفرص كبيرة في هذا المجال.