براتب يصل إلى 8500 جنيه .. وظائف في تسويق الطاقة الشمسية ببني سويف

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، قبول طلبات راغبي العمل علي وظائف خالية في مجال تسويق الطاقة الشمسية ومعالجة المياة بشركة "جيت إجي" ، بمرتب شهري يصل إلي 8500 جنيه، فضلا عن التأمينات الاجتماعية والصحية.

وقال محمد طلعت وكيل الوزارة مدير المديرية علي موقع "الواتس أب" الخاص بالمديرية: إنها وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين.

وأوضحت المديرية، أن فرصة العمل المطلوبة، متوفرة بمجموعة شركات "جيت إجي" لانظمة الطاقة الشمسية ومعالجة المياة ، فرع بني سويف ، مشيرا إلي أنه للاستفسار وتحديد موعد المقابلات التواصل مع مدير الموارد البشرية HR علي الواتس أب علي رقم : 01094756686 .

وفي نفس السياق، كشف المديرية عن فتح باب التقديم للعمل لدى مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر ، بوظيفة منسقة ميدانية ، ويشرط أن تكون من الإناث، والقدرة على العمل الميدانى ( outdoor ) ، مؤهل عالى أو فوق متوسط أو متوسط ، وتقيم بالنطاق الجغرافي للمنطقة المرشحة للعمل بها .

وأوضحت المديرية : إن بداية التعيين ٣٠٠٠ جنيه ، بالإضافة إلي حوافز ، ومتغير، وتأمين صحى عام وخاص، وتأمينات اجتماعية، وفـــرص للتـــرقى، وثيقة تأمين على الحياة، ومواعيد العمل من 9 صباحا حتي الرابعة عصرا، وإجازة يومي الجمعة والسبت ، وللتواصل على : 01024956781/ 012380434414أحمد الشيخ، والتسجيل من خلال الرابط

https://forms.gle/rw3E6HWXuKJrAPvJA .

يذكر أن وزارة القوى العاملة هدفها الأساسي خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم، وصدور قانون العمل الجديد، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب على الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلى أدنى معدلات ممكنة.

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