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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الركاب انبطحوا من الخوف.. فلسطيني يثير الهلع في مطار إسرائيلي شهير| فيديو

مطار بن جوريون الإسرائيلي
مطار بن جوريون الإسرائيلي

قالت الشرطة الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن فلسطينيا سرق سيارة واقتحم نقطة تفتيش في طريقه إلى مطار دولة الاحتلال إسرائيلية الرئيسي، لينطلق إنذار أمني إلى أن أُلقي القبض عليه، وأشارت السلطات إلى أن السارق ضل طريقه وأن ما حدث لم يكن محاولة هجوم.

وفي ثاني حادث من نوعه منذ سبتمبر الماضي، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ركاباً منبطحين بجوار أمتعتهم في صالة المغادرة بـ مطار بن جوريون، بينما ترددت التعليمات عبر مكبرات الصوت.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، إن المشتبه به وهو فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة يقيم في إسرائيل بشكل غير قانوني، وصل إلى نقطة تفتيش المطار في سيارة مسروقة وشق طريقه نحو الصالة الرئيسية، مما أدى إلى مطاردة قصيرة تم خلالها إطلاق النار عليه واعتقاله.

وأضاف المتحدث باسم هيئة المطارات في إسرائيل، إن هذا هو خامس حادث من نوعه على الأقل في الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح مسؤولون إسرائيليون إنه كما في الحوادث السابقة، يُعتقد أن المشتبه به اتخذ منعطفا خاطئاً من الطريق السريع الرئيسي بين تل أبيب والقدس، وهذا يعني أن محاولته للهروب أوصلته إلى واحدة من أكثر المرافق التي تتمتع بالحماية الأمنية في إسرائيل.

إسرائيل الشرطة الإسرائيلي مطار بن جوريون تل أبيب القدس الضفة الغربية

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