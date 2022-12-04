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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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مساعد وزير التعليم: إنشاء الجامعات يتم على حسب بيئة المحافظة وسوق العمل| فيديو

مساعد وزير التعليم
مساعد وزير التعليم والبحث العلمي للتحول الرقمي

قال الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم والبحث العلمي للتحول الرقمي، إنّ الدراسات الاستراتيجية على مستوى الدولة كلها استهدفت التوزيع الجغرافي للجامعات في المحافظات المختلفة ومتطلبات التعليم طبقا لطبيعة كل محافظة، مشيرًا إلى أن الجامعات التي توافق الوزارة على إنشائها تكون مربوطة بالمنطقة التي سيتم إنشاؤها فيها والبيئة ومتطلبات سوق العمل في المحافظة والمنطقة المحيطة.
 

وأضاف فاروق، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، : "مصر بها 27 جامعة حكومية، وأصبح هناك جامعة في كل محافظة تقريبا، بالإضافة إلى 20 جامعة أهلية، و25 جامعة خاصة، و10 جامعة تكنولوجية، و6 فروع لجامعات أجنبية".
 

وتابع مساعد وزير التعليم والبحث العلمي للتحول الرقمي، أن الدولة المصرية لديها 172 معهدا خاصا و45 معهدا حكوميا تتجمع في 8 كليات تكنولوجية، كما أن إجمالي عدد الطلاب في مرحلة التعليم العالي يقدر بنحو 3.2 مليون طالب.
 

وأشار، إلى أن الوزارة تستهدف العمل في الجامعات بصفة عامة، وذلك من خلال وحدة تطوير مشروعات التعليم العالي، تتضمن 8 إدارات لتأهيل المعامل داخل الجامعات من أجل الحصول على الاعتماد الدولي، لأن هذا الأمر يرفع قيمة المنتجات والأبحاث التي تنتجها الجامعات.
 

ولفت، إلى أن هناك اختبارات يتم إجراؤها على المنتجات حتى تكون منافسة في السوق المصري، بحيث تكون مطابقة للمواصفات القياسية، وإذا لم تكن هذه القياسات موجودة فإن النماذج الصناعية تحصل على الاعتماد من الخارج بمبالغ ضخمة جدا وتحتاج إلى تجديد كل فترة، ولكن في مصر يوجد جهات اعتماد داخل مصر تابعة لوزارة الصناعة والتجارة.

 

مساعد وزير التعليم والبحث العلمي للتحول الرقمي هشام فاروق الجامعات تطوير مشروعات التعليم العالي

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