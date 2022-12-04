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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة سوهاج تدشن بنك الابتكار وتعلن البدء في استقبال المشروعات والأفكار

صدى البلد

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، عن تدشين بنك للأفكار الواعدة والابتكارات في كافة التخصصات وذلك بهدف الاستثمار في مخرجات البحث العلمي (من معارف فنية، أو ملكية فكرية، أو براءات اختراع، أو نماذج صناعية، أو نتائج البحوث، أو الخدمات الابتكارية).

 

وذلك من أجل توفير البيئة الداعمة للباحثين ورواد الأعمال، والتعاون مع المجتمع الخارجي لإنشاء الشركات وعقد الشراكات المختلفة في كافة المجالات علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي، وذلك من خلال وادي التكنولوجيا بالجامعة.

 

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق ان الجامعة سوف تبدأ في استقبال المشروعات والأفكار الابتكارية في كافة التخصصات، حيث ان التقديم يشمل جميع المراحل العمرية وجميع الفئات من (الطلاب، والخريجين، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وأعضاء المعامل البحثية والوحدات والمراكز الإنتاجية والمعرفية، والحاضنات التكنولوجية).

 

وكذلك يشمل المبتكرين من (أصحاب الحرف اليدوية والعمال والفنيين، وأصحاب الاعمال الحره والخاصة، والشركات والمؤسسات العامة والخاصة)، وذلك لحصر جميع الأفكار والمقترحات، وفتح المجال أيضا للمستثمرين لعرض احتياجتهم، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الجامعة باعتبارها منارة العلم وبيت للخبرة بالمحافظة.

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جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ان الجامعة تقف علي أرض صلبة بعقول أبنائها من الباحثين والمبتكرين، وحان الوقت لتقديم قاعدة بيانات متكاملة لرسم الخريطة الاستثمارية للمخرجات البحثية، لتنفيذ هذه المشروعات علي أرض الواقع..

بجانب توفير البيئة الداعمة للباحثين ورواد الأعمال من خلال إقامة عدد من ورش العمل للطلاب والباحثين لنشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في مجالات البحث العلمي.
 
وأضاف الدكتور حسان النعماني أن وادي التكنولوجيا بالجامعة بصدد عقد مؤتمر إقتصادي موسع يستهدف كافة الأطراف الفاعلة من أبناء محافظة سوهاج والمستثمرين وأصحاب الشركات، للاستثمار في مخرجات البحث العلمي مع تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات الجمركية والإعفاءات الضريبية لجذب الاستثمار.
 
وأوضح الدكتور كمال محمد المدير التنفيذي لوادي التكنولوجيا انه سيتم فحص جميع الأفكار والمقترحات، واختيار عدد من المشروعات الواعدة لرعايتها وذلك عن طريق المساهمة في إنشاء الشركات والتسويق وجذب الاستثمارات المناسبة للمشروع، وكذلك إقامة المعارض الإنتاجية للشركات ضمن أنشطة الوادي.

ومن الجدير بالذكر ان المرحلة الاولي للتقديم تنتهي قبل ٢٠ ديسمبر الجاري

 ولتسجيل المشروعات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يرجي التسجيل علي الرابط:
https://forms.gle/CRY9n3DBENkxVXTWA

- لتسجيل الأفكار والمقترحات للطلاب والخريجين وكذلك لعرض اقتراحات المستثمرين وأصحاب الشركات: https://forms.gle/UgYi45RqHW9Jg8NHA

- للانضمام الي الجروب الرسمي لوادي التكنولوجيا علي الواتساب:
https://chat.whatsapp.com/EBvql4ERAfsJadyKcWRclo

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