محافظ المنوفية يوجه جهاز مياه الشرب بحل شكاوى أهالي زوير بشبين الكوم ودروة بأشمون

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة بدراسة طلب عدد من أهالى قرية زوير مركز شبين الكوم يلتمسون توصيل خدمة الصرف الصحي لمنطقة سكنية داخل الحيز العمراني من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة ، وكذا دراسة شكوى عدد من أهالى قرية دروة مركز أشمون يتضررون من قيام أحد الجيران بتوصيل غرفة الصرف الصحي من خلف منزله على الرغم من مرور الصرف الصحي أمام منزله مما يلحق الضرر بهم ، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وأكد حرصه على رفع مستوي خدمات البنية التحتية والأساسية بكافة قري ومراكز المحافظة لإحداث تنمية شاملة بكافة الجوانب الخدمية بمختلف القطاعات .



جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومى بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات.



كما تضمن اللقاء طلب مواطن باستخراج ترخيص مؤقت لعمل جمالون فك وتركيب على قطعة أرض قام باستئجارها بشارع عاطف السادات بحي غرب شبين الكوم لإقامة مشروع يساعده على توفير مصدر رزق له، وقد أحال المحافظ طلبه إلى رئيس حى غرب شبين الكوم للدراسة والعرض عليه لاتخاذ اللازم فى ضوء الضوابط والقوانين.

كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة طلب مواطن بقرية ميت أم صالح مركز بركة السبع يلتمس الموافقة على تجديد منزله المقام على قطعة أرض تابعة للإصلاح الزراعى تم تقنين أوضاعها مراعاة لظروفه الاجتماعية والمعيشية الصعبة .



ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة طلب معلمة بمدرسة تلبنت أبشيش الابتدائية بمركز الباجور تلتمس نقلها إلى مدرسة المؤسسة بنون بالباجور مراعاة لظروف نجلها الصحية ، مشيرا إلى أنه لامانع في أجازة نصف العام بما لا يخل بسير العملية التعليمية بالمدرسة .



وكذا مدير مديرية التنظيم والإدارة بدراسة طلب أخصائية متابعة بمديرية التموين تلتمس حصولها على حافز التميز العلمى نظرا لحصولها على درجة الدكتوراة، والعرض عليه .