دوي إطلاق نار.. محتجون سوريون يقتحمون مبنى حكوميا في السويداء

اقتحم محتجون سوريون، اليوم الأحد، مبنى حكوميا في السويداء احتجاجا على الوضع الاقتصادي.

وقال شهود عيان، إنه تم سماع دوي إطلاق نار بعد اقتحام محتجين مبنى حكوميا في السويداء جنوبي دمشق.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، توافد عشرات الأشخاص إلى دوار المشنقة، ودعوا المواطنين للمشاركة بالاحتجاجات، تزامنا مع توقف حركة السير على الطريق المحوري وسط المدينة.

وأشار المرصد، أمس ، إلى أن مجهولون ألقوا قنبلة على مبنى شعبة “حزب البعث” في مدينة شهبا بريف السويداء، دون أن ينتج عن ذلك أي أضرار مادية أو بشرية.

واتهمت الأجهزة الأمنية في السويداء بوقوف متآمرين مع جهات خارجية معادية لـ"المقاومة والممانعة" خلف التفجير.

واقتحم عشرات المدنيين مبنى السرايا الحكومي في السويداء، وفق ما ذكرت شبكة “السويداء 24” المحلية.