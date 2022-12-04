الداخلية: افتتاح المركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم بالأحوال المدنية بالعباسية

قام قطاع الأحوال المدنية بإفتتاح وإطلاق المركز النموذجى لـ (كبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف") بمقر ديوان القطاع بالعباسية ، والذى تم تصميمه هندسياً على أعلى مستوى بما يواكب ويلبى إحتياجات ذوى الهمم ، حيث تم تزويده بكافة السبل التكنولوجية الرقمية واللوجيستية الخاصة التى تراعى مختلف حالتهم بما يسهم فى حصولهم على كافة خدمات القطاع الثبوتية من (بطاقات الرقم القومى - المصدرات المميكنة شهادات "ميلاد وفاة - زواج - طلاق - قيد عائلى") بشكل حضارى وفورى.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية ، على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية ، وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.