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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية: افتتاح المركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم بالأحوال المدنية بالعباسية

المركز النموذجى قادرون
المركز النموذجى قادرون باختلاف

قام قطاع الأحوال المدنية بإفتتاح وإطلاق المركز النموذجى لـ (كبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف") بمقر ديوان القطاع بالعباسية ، والذى تم تصميمه هندسياً على أعلى مستوى بما يواكب ويلبى إحتياجات ذوى الهمم ، حيث تم تزويده بكافة السبل التكنولوجية الرقمية واللوجيستية الخاصة التى تراعى مختلف حالتهم بما يسهم فى حصولهم على كافة خدمات القطاع الثبوتية من (بطاقات الرقم القومى - المصدرات المميكنة شهادات "ميلاد وفاة - زواج - طلاق - قيد عائلى") بشكل حضارى وفورى.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية ، على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية ، وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

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حقوق الإنسان وزارة الداخلية ذوى الهمم الاحوال المدنية الخدمات الشرطية كبار السن

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