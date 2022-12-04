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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدى البلد للبحث عن ابنه المفقود

صدى البلد

ارسل قارئ يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، للبحث عن ابنه المفقود.

وقال في استغاثته: ابني علاء محمود متغيب منذ أول أمس من الساعة 7 صباحا من شارع على مرسى الثلاجة في صفط اللبن، برجاء من يعثر عليه يتواصل علي رقم 01101783396.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

شكاوى الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بعة شكاوي المواطنين تلقي شكاوى واستفسارات

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