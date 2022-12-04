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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأقل تكاليف.. إزاي تصلح أزرار الكيبورد بنفسك في البيت؟

بأقل تكاليف..إزاي
بأقل تكاليف..إزاي تصلح الزارير اللي بتعلق في الكيبورد بنفسك

تحدث مشكلة المفاتيح العالقة في لوحة المفاتيح أو الكيبورد في الكثير من الأحيان، بسبب إعاقة السوائل أو الشوائب لحركة المفتاح، لذلك سنوضح كيفية تنظيف لوحة المفاتيح بالطريقة الصحيحة وفقا لموقع ويكي هاو.

 

1- تنظيف مفاتيح الكيبورد

 

1-  افصل لوحة المفاتيح أو انزع البطاريات قبل البدء وأوقف تشغيل الجهاز ثم افصله عن الكهرباء إن كنت تستخدم جهاز كمبيوتر محمول.

 

2- استخدم الهواء المضغوط على لوحة المفاتيح. اشترِ عبوة هواء مضغوط من متجر المعدات واستخدمها لرش قاعدة كل مفتاح عالق للتخلص من الغبار والشوائب. وإذا كنت لا تملك عبوة الهواء المضغوط اقلب لوحة المفاتيح لتصبح على وجهها ثم هزها برفق.

 

3- امسح لوحة المفاتيح باستخدام كحول عن طريق تبليل قطعة قطنية أو قطعة قماشية نظيفة بكحول واستخدمها على طرف كل مفتاح للتخلص من الدهون والسوائل الجافة.

 

4- استخدم عود أسنان أو مشبك ورق مفتوح للتخلص من الشوائب الموجودة تحت المفاتيح.

 

2- التنظيف أسفل المفاتيح

 

1- افصل لوحة المفاتيح أو انزع بطاريات لوحات المفاتيح اللاسلكية أو أوقف تشغيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وانزع البطارية قبل الاستمرار.

 

2- ارجع إلى إرشادات مُصنّع جهاز الكمبيوتر المحمول. حيث تحتوي معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة على مفاتيح يصعب أو يستحيل نزعها وستحتاج في هذه الحالة إلى دليل إرشادي أو نصائح خاصة بطراز جهاز الكمبيوتر المحمول.

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3- انزع المفاتيح العالقة بالقوة. يمكن عادة نزع أغطية المفاتيح في لوحات مفاتيح أجهزة الكمبيوتر الشخصية عن طريق رفعها نحو الأعلى باستخدام مفك براغٍ مسطّح.

 

4- نظّف أسفل المفاتيح ، و استخدم الهواء المضغوط للتخلص من الغبار والشوائب الظاهرة واستخدم قطعة قماشية مبللة بكحول أيزوبروبيلي للتخلص من السوائل الدبقة والبقع.

 

واكتفِ بالمسح برفق في لوحات مفاتيح أجهزة الكمبيوتر المحمولة حيث أنها تحتوي على أجزاء داخلية حساسة.

 

5- اغسل وجفف المفاتيح. إن كانت الجهة الداخلية من المفاتيح مسدودة أو متسخة، ضع المفاتيح في مصفاة وشغل الماء عليها أو افركها في دلو يحتوي على ماء وصابون ثم اتركها تجف على مناشف ورقية.

 

6- نظّف مفصّلات المفاتيح. جرّب هذه الطريقة إن كان المفتاح يرتفع أو ينخفض بشكل بطيء للغاية. ابحث عن غرض بلاستيكي مستطيل حول الزر بعد نزعه، ثم انزع هذا الجزء برفق عن طريق الضغط على الزوايا نحو الجانب باستخدام عود تنظيف أسنان، واغسله بالماء لتنظيف المفصلة ثم اتركه ليجف.

 

7- جفّف الأزرار قبل استخدامها. اسمح للمفاتيح بالجفاف ثم ادفعها في أماكنها لتوصيلها من جديد ثم اترك لوحة المفاتيح لتجف طوال الليل قبل استخدامها مجددًا.

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