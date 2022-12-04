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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. وفاة مفيد فوزي.. حريق في منزل عفاف شعيب.. وأصالة في مرمى النار

مفيد فوزى
مفيد فوزى

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة، على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

وفاة الاعلامى مفيد فوزي عن عمر يناهز 89 عاما
توفى منذ قليل الإعلامى مفيد فوزي عن عمر يناهز 89 عاما بعد صراع مع المرض.

وكان تعرض مفيد فوزي إلى أزمة صحية شديدة  بعد خضوع مفيد فوزي لعملية جراحية عبارة عن تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

وكان الكاتب الصحفي البرلماني مصطفى بكري أعلن في وقت سابق تدهور الحالة الصحية للكاتب الصحفي مفيد فوزي، وحجزه داخل أحد المستشفيات الخاصة.

حقيقة اختناقها.. أول تعليق من عفاف شعيب بعد نشوب حريق في منزلها
كشفت الفنانة عفاف شعيب، تفاصيل تعرض الفيلا الخاص بها إلى اشتعال النار بها منذ ساعات قليلة، مؤكدة على أن كل شيئ على ما يرام.

وقالت عفاف شعيب فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”: “هناك مبالغة فى تناول الحدث من قبل بعض وسائل الإعلام حيث تردد أننى تعرضت إلى اختناق وهو أمر عار تماما من الصحة وليس هناك أى أضرار لحقت بى”.

أصالة في مرمى النار.. عزة مصطفى ترفض اعتذارها وحلمي بكر يهاجمها
مازالت أصداء أزمة المطربة أصالة مستمرة وتتصدر التريند بعد تصريحاتها فى موسم الرياض بالسعودية التى أنكرت فيها دور الجمهور المصرى فى تشكيل نجوميتها وسطوعها على الساحة الغنائية قبل سنوات قادمة من سوريا، وهو الأمر الذى جعلها تقدم اعتذارا إلا أن هذا قوبل بالرفض من البعض.

ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة لأزمة أصالة ورد فعل عدد من المبدعين والنجوم.

محاور المشاهير.. رحلة الإعلامى مفيد فوزى ووالدته الأكثر تأثيرا فى حياته
رحل الإعلامى مفيد فوزى عن عمر يناهز 89 عاما بعد صراع مع المرض وهو ما أعلنت عنه الإعلامية حنان مفيد فوزى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

ويعد مفيد فوزى أيقونة الإعلام المصرى حيث قدم عديد من البرامج الحوارية التى كانت حديث الراى العام فهوم من مواليد 19 يونيو 1933 ولد بمحافظة بني سويف وتخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959م.

كانت والدته لها دور بارز ومؤثر فى حياة مفيد فوزى حيث حرصت على توجيه منذ صغره على حب  القراءة والكتابة بعيدا عن لعبة كرة القدم التى كان يحب ممارستها وهو ما أعترف به مفيد فوزى فى أحد لقاءاته التيلفزيونية.

حنان مفيد فوزي تكشف موعد جنازة وعزاء والدها
نشرت الاعلامية حنان مفيد فوزي تعليق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن رحيل والدها الاعلامى مفيد فوزى وتفاصيل تشييع الجنازة.

وقالت حنان مفيد فوزي : "بابا سافر السما عند ربنا.. صلاة الجنازة على روحة الطيبة اليوم الأحد الساعة 12 ظهرا فى كنيسة المرعشلى بالزمالك والعزاء يوم الاثنين الساعة 6 فى قاعة كنيسة المرعشلى بالزمالك.  

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