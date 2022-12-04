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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير في المحلة وسمنود.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع مدينتي المحلة الكبرى وسمنود، حيث تفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بالمرحلة الثانية والثالثة من كورنيش المحلة، والذي يتم إنشاؤه بطول 6.8 كم وعرض 18 متر على ثلاث مراحل، بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي مروراً بمنطقة الهويس وحتى طريق محلة أبو علي - سمنود.
 

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وتابع رحمي جولته في مركز ومدينة سمنود حيث تابع الأعمال الجارية بإنشاء كورنيش ترعة الساحل بسمنود بطول 3 كم وعرض 6 متر بتكلفة مالية 47,7 مليون جنيه ليصبح متنزه ومتنفس جديد وحضاري لمدينة سمنود إلى جانب كونه محور مروري يساهم في تقليل الازدحام\ المروري الذي يعاني منه دخل المدينة، كما تفقد أعمال توسعة مدخل المدينة بطول ١.٢ كيلو متر، واختتم رحمي الجولة بتفقد أعمال ردم وتغطية ترعة بهبيت الحجارة بهدف توسعة المدخل المؤدي للجامعة التكنولوجية،  بطول 245 وعرض 9 متر.

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رافق المحافظ خلال جولته اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة،المحاسب أحمد المغاورى رئيس حي أول المحلة، المحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة ورضا علي رئيس مركز ومدينة سمنود.

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