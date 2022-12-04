"حقوق الإنسان" بمجلس النواب تعقد لقاء مع مساعد وزير الخارجية لشئون القطاع

عقدت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان والسفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لمناقشة تنفيذ المحاور الرئيسية التي نصت عليها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وتنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.

وأثناء اللقاء تمت الاشارة الي بيان برلمان الاتحاد الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان والذي بُني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر. وتناسي أيضًا البيان ما تم من حزم مبادرات واستراتيجيات أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، توحدت بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مرورًا بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي واطلاق الحوار الوطني.

وأوصى أعضاء اللجنة بضرورة توثيق ما تم من انجازات خاصة فيما يتعلق بمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تشريعيًا وتنفيذيًا ووضعه في إطار وجدول زمني لمتابعة التطورات وآليات التنفيذ لمحاور الاستراتيجية.