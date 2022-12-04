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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تستدعي مدير مستشفى قويسنا المركزي وأطراف واقعة التعدي على الممرضين والعاملين به

صدى البلد

أعلنت النيابة العامة، في بيان لها، أنها تحقق في التعدي على طاقم التمريض والعاملين بمستشفى قويسنا المركزي.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا في الأول من ديسمبر الجاري، من ممرضات وعاملات وفرد أمن بمستشفى قويسنا المركزي؛ يفيد بتعدي ذوي مريضة- بقسم أمراض النساء- عليهم، وإحداث إصابات بهم، على إثر خلاف حول إجراءات العلاج، وكان من بين المشكو في حقهم، ضابط، اختصَّت النيابة العسكرية بالتحقيق في البلاغ المحرَّر ضدَّه، واختصت النيابة العامة بالتحقيق في الوقائع المسندة لباقي المشكو في حقهم.

وانتقلت النيابة العامة للمستشفى وعاينته، وأثبتت ما لحق ببعض أجهزتها الطبية وأثاثها وجهاز تسجيل آلات المراقبة بها من تلفيات، واستمعت لأقوال مديرِ أمنِ المستشفى، وفردَيْ أمنٍ، حول الشجار الواقع بقسم أمراض النساء، ما بين ذوي المريضة المشكو في حقهم، وطاقم التمريض؛ وما نتج عنه من إصابات بالممرضات وفرد الأمن، وحدوث التلفيات التي عاينتها النيابة العامة.

كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة مسئول كاميرات المراقبة، الذي أفاد بوجود نسخة احتياطية من تسجيلات الكاميرات التي رصدت الواقعة.

واستدعت النيابة العامة، مدير المستشفى، وباقي أطراف الواقعة؛ لسماع أقوالهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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النيابة تستدعي مدير مستشفى قويسنا المركزي وأطراف واقعة التعدي على الممرضين والعاملين به

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