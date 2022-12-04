وجه شاحب وبشرة باهتة.. نادين الراسي تصدم الجمهور بدون مكياج

صدمت الفنانة اللبنانية نادين الراسي جمهورها بصورة لها من داخل منزلها فى أحدث ظهور لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"



حيث ظهرت نادين الراسي بدون مكياج بوجه شاحب يبدو عليه التعب وبشرة باهتة، كما بدت الهالات السوداء ظاهرة حول وجهها، وهو ما تخفيه دائما بالمكياج، وانهالت عليها التعليقات.

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يذكر أن آخر أعمال نادين الراسي مسلسل "بيروت 303" دراما مشتركة (سورية – لبنانية)، تدور أحداثها عقب حادث تحطم طائرة افتراضية للرحلة الرقم 303 المتجهة من إسطنبول إلى بيروت، لتبدأ بعدها قصة مملوءة بالأحداث المروّعة والمفاجآت غير المتوقعة.



ويشارك في بطولة المسلسل النجمان عابد فهد وسلافة معمار، إلى جانب الفنانين: نادين الراسي ومعتصم النهار وجيري غزال، والعمل من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إيلي السمعان وإنتاج شركة الصباح.



بدأت نادين الراسي مسيرتها عارضة أزياء، وظهرت كموديل في عدد كبير من الكليبات الغنائية، ثم انتقلت لعالم التمثيل، ومن أبرز أعمالها "حدوتة حب، زوج تحت الإقامة الجبرية، جريمة شغف".