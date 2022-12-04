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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بريطانيا تتنازل عن حقوق الإنسان لمواجهة التظاهرات.. إنجي أنور تكشف التفاصيل

مظاهرات بريطانيا
مظاهرات بريطانيا

قالت الإعلامية إنجي أنور، إن هناك علامات كثيرة تحوم فوق سماء مدينة الضباب في لندن ، ولكن اكبر علامة استفهام والتى تتجاوز مساحة بريطانيا نفسها هي علامة استفهام ضخمة في أجواء لندن تتعلق بها الشعارات الشهيرة لحقوق الإنسان وبسبب الاجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية .

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وأضافت " أنور" خلال تقديم برنامج "مصر جديدة " المذاع على قناة "EtC" اليوم  الأحد ، أن رئيس الوزراء البريطاني  منح قوات الشرطة صلاحيات جديدة لوقف الاحتجاجات التي تتعمد خرق قانون البلاد ، حيث اعطى صلاحيات كبيرة للشرطة البريطانية لقمع المظاهرات الاحتجاجية وإلقاء القبض على المتظاهرين ، خاصة وأنه أعطى للشرطة البريطانية أوامر باستخدام القوة الكاملة والحاسمة لمواجهة المظاهرات، حيث يحتج المتظاهرون على الغلاء وارتفاع الأسعار للمواد الغذائية  والطاقة .

وتابعت :"هنا تظهر علامة الاستفهام عن حقوق التظاهر لأن هذه المظاهرات تعمل على تعطيل مصالح المواطنين معربة عن استيائها من موقف بريطانيا  وغيرها من أن المظاهرات تعطل مصالح المواطنين في لندن ولكنها نفس المظاهرات لا تعطل مصالح المواطنين فى بلاد أخرى".

 

موقف بريطانيا كان مؤيدا جدا

 

وأكملت :" بريطانيا موقفها كان مؤيدا جدا فى تأييدها للمظاهرات فى بلاد أخرى واشتهرت في بلاد الغرب  تحت ثورات الربيع العربي ولكن موقف لندن كان ثابتا ومؤيدا للمظاهرات فى اى بلد غير بريطانيا ، وأن هناك ازدواجية فى معاملة بريطانيا مع مواطنيها رغم التضخم الكبير  الذى تعانى منه وبنسبة 11%  ، والحكومة البريطانية تتجه الى الحل للمشكلة الاقتصادية حاليا حتى لو استخدمت القوة فى المظاهرات ".  
 

 

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