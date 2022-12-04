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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يناقش خطوات إنشاء محطة معالجة صرف صناعي

محافظ بورسعيد يناقش
محافظ بورسعيد يناقش البدء في إنشاء محطة معالجة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اجتماعا ،  وذلك لبحث الخطوات التنسيقية للبدء في إنشاء محطة معالجة صرف صناعي بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والتي سيتم تنفيذها بالتعاون بين محافظة بورسعيد و شركة Hydro Industries إحدى الشركات الانجليزية و السعودية ، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والمستشار ابراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار، واللواء عصمت عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بمدن القناة.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور خطة البدء في تنفيذ المحطة، وأهم الجوانب المتعلقة بالمشروع، وكذا المدة الزمنية المحددة للانتهاء من كافة الأعمال، لافتا أن محطة الصرف الصناعي الجديدة تأتي تماشيا مع التطورات التنموية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة،  خاصة في مجال إقامة محطات صرف صناعي.

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وأكد محافظ بورسعيد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل والتنسيق بين الجانب المصري والجانبين الانجليزي والسعودي في هذا الشأن، لتنفيذ عمل على درجة عالية من الكفاءة، ولفت المحافظ أن المشروع يتمثل في بناء محطات صرف صناعي جديدة في غضون 18 شهرا ، وسيتم الاعتماد على أفضل الأنظمة  التكنولوجية الخاصة بهذا المجال ، وسيخلق المشروع عددًا من الوظائف الهندسية عالية الجودة  وستكون المنشآت الجديدة قادرة على معالجة ما يصل إلى 50 ألف طن من مياه الصرف الصناعية يوميًا ، والتي ستحمي أيضًا بحيرة المنزلة،  مؤكدا على تقديم كافة الدعم لسرعة تنفيذ المشروع على أعلى مستوى.

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