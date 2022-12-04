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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سهير شلبي عن مفيد فوزي: أستاذ ومعلم وصديق غالي

صدى البلد

 نعت الإعلامية سهير شلبى الراحل الإعلامى مفيد فوزي، قائلة "مفيد فوزي بالنسبة لي أستاذ ومعلم وصديق غالي، متابعة "إحنا طول النهار بنعزي بعض لخسارة الراحل".

وأضافت “سهير شلبي”،:" نبكي ليل نهار على الراحل مفيد فوزي..اتعلمت منه الكثير طوال العمر"، متابعة:"سافرنا مع بعض مهرجانات كثيرة وروحه شابة جدا ومفيش فرق بينك وبينه فى السن". 

واسترسلت: كان لديه جراءة رهيبة وتعلمت منه كيف أحاور، متابعة: أعطاني ثقة كبيرة جدا قبل تقديم حفل فيروز بالقاهرة.
 

مفيد فوزي سهير شلبى الإعلامية سهير شلبي الراحل مفيد فوزي اخبار التوك شو

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