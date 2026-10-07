محافظ المنوفية يحيل النواب المختصين بمنظومة المتغيرات المكانية بــ شبين الكوم والسادات وسرس الليان للتحقيق

أحال اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية النواب المختصين بمنظومة المتغيرات المكانية بمراكز شبين الكوم والسادات وسرس الليان للتحقيق لضعف معدلات الأداء ونسب إنجاز الملف ، كما قرر خصم نسب من حافز الأداء لعدد من رؤساء المدن لضعف الاشراف ، مشدداً علي ضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة لحجم الأعمال وتنفيذ كافة التوصيات بما يحقق معدلات أداء مرضية.

جاء ذلك خلال إجتماعه الدوري لمتابعة مؤشرات الأداء بعدد من ملفات العمل الهامة والحيوية، والوقوف على ما تم تنفيذه من تكليفات وتوصيات الاجتماع السابق بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، عدد من مديري عموم الادارات المعنية بالديوان العام.

بدأ الإجتماع باستعراض محافظ المنوفية آليات الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2026 /2027 ومستهدفات تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات، ومنها أعمال قطاع الطرق والنقل والمواصلات، ومهمات الإنارة والأعمدة، وقطاع الإدارة المحلية والدعم الفني، فضلاً عن استعراض أبرز المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، ومشروعات هيئة الأبنية التعليمية، موجهاً بتذليل أية معوقات قد تعوق التنفيذ وضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.

كما تناول الإجتماع ، مناقشة ملف الفرص الاستثمارية والأصول غير المستغلة بنطاق المحافظة ، ونتائج المعاينات الميدانية والأنشطة الاستثمارية المقترحة ، ووجه المحافظ بسرعة نهو أعمال اللجان المختصة ، مما يساهم في تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ويعود بالنفع على أبناء المحافظة ويوفر مزيدا من فرص العمل ، كما تم مناقشة معدلات الإيرادات وسبل تعظيمها بما يعود بالنفع العام وتنمية الموارد الذاتية ، وكذا الموقف التنفيذي لملفات التصالح علي مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية ، فيما تابع محافظ المنوفية موقف الحالة الفنية لسيارات الوحدات المحلية ، ووجه المحافظ بضرورة إستمرار رفع كفاءة المعدات وإجراء الصيانة الدورية واللازمة لها لضمان تأدية المهام المطلوبة علي أكمل وجه ، والارتقاء بالمظهر الحضاري بكافة أنحاء المحافظة.