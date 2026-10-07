بندقية "ضغط هواء".. ضبط شخص أطلق النار بالخطأ على أخر في المنوفية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخص بإطلاق عيار من بندقية "ضغط هواء" تجاه آخر محدثاً إصابته التى أودت بحياته بالمنوفية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 سبتمبر الماضى تبلغ مركز شرطة شبين الكوم من إحدى المستشفيات باستقبال (عامل – مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح بالصدر ، وتوفى عقب وصوله متأثراً بإصابته.

وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بذات الدائرة)، وضبط بحوزته السلاح المستخدم فى التعدى (بندقية صيد "ضغط هواء").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة حال لهوه بالبندقية أعلى سطح منزله وخروج عيار منها بالخطأ تجاه المذكور مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.