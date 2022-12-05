محمد أبوالعيش يناشد بتسهيل شروط مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج

أشاد محمد أبو العيش عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج، بقرار السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، الخاص بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب بشكل كامل، لافتًا إلى أنه كان متوقعًا تسجيل مليون سيارة بالمبادرة بعد اعتماد منصتها الإلكترونية، وصدور القانون.

وتابع أبو العيش خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" قرار الأربعة شهور لإيداع المصريين بالخارج المبلغ المطلوب في الحسابات البنكية يشق على المصريين".

وأضاف أن النقطة الثانية تتمثل في أن السيارات المستعملة؛ إذا كان الشخص مالكًا أول لها؛ يشترط ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على 3 سنوات من سنة الصنع؛ متسائلاً: «ليه مش 4 أو 5 سنوات؟»، فيما تتمثل النقطة الثالثة في أن تقييم السيارات التي سيتم الحصول عليها عالي جدًا.

وأوضح أن المستهدف من هذه المبادرة هي سيارات الخليج، لافتًا إلى ضرورة تسهيل شروط الحصول على سيارة بالمبادرة لخدمة المصريين بالخارج؛ لأنهم يدعمون الدولة بالوديعة البنكية التي يضعونها بالدولار، مشيرًا إلى ضرورة تقييم الوضع لتسهيل الأمور على المواطنين الذين يريدون التسجيل بالمبادرة.