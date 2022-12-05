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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

قصور الثقافة تطلق أولى فعاليات حياة كريمة الثقافية بقرية الحصص بشربين

قوافل حياة كريمة
قوافل حياة كريمة

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، الإدارة العامة لثقافة القرية برئاسة حمدي سعيد في أولى  فاعليات قوافل حياه كريمة بفرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة امل عبدالله، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 

 انطلقت فاعليات اليوم الأول بمدرسة الحصص الإعدادية بقرية الحصص مركز شربين، وبدأت القافلة بالسلام الجمهوري وآيات من الذكر الحكيم للموهبة ملك حسن، تلاها محاضرة عن الهجرة غير الشرعية، حاضرها محمد صادق عبد العال تناول فيها الأسباب الاقتصادية وهى تتمثّل في قلّة فرص العمل، وانخفاض الأجور، وتدنّي كلّ من المستوى الاقتصادي، والمستوى المعيشي، ومستوى الخدمات داخل البلدان، والأسباب الاجتماعية تتمثل فيها ضعف وانعدام الروابط الاجتماعية والأسرية، وعدم وجود توافق مع العادات والتقاليد وجود تفرقة وتمييز بين فئات المجتمع المختلفة، والأسباب السياسية والدينية بسبب الاضطهاد الديني، وانعدام الاستقرار في تلك البلدان، وكثرة الاضطرابات ، وللتصدي لهذه الظاهرة يجب أن تتكاتف الجهود الدولية، بناء حواجز أمنية على الحدود البرية والبحرية، ومراقبتها بشكل أشدّ صرامة، لمنع دخول المهاجرين بشكلٍ غير قانوني، توقيف وحجز الأشخاص المهاجرين غير الشرعيين والذين لا يحملون وثائق رسمية، إبلاغ السلطات المسؤولة عن المهاجرين غير الشرعيين.

 

وأعقبها أمسية شعرية شارك فيه الشاعر السيد عبد الصمد بقصائد " الغربة، أرض الملائكة" كما تخلل ذلك ورش متنوعة منها ورشة هاند ميد باستخدام الشبك للفنانة شيماء دويك، وورشة اركت من الخشب للفنان أيمن محمد السعدني ورشة الخوص من النخيل للفنانة محبوبه عبد القادر، ورشة رسم وطباعة للفنان محمد حسني، ورشة اكتشاف مواهب فى الرسم للفنانة جيهان مبروك، ورشة حلى واكسسوار للفنانة سعاد المهدى، ورشة كراسي بجريد النخيل للفنان محمد علي، واختتمت بورشة حكي شعبي للفنان عبد العزيز تناول فيها أهمية الحدوته في حياتنا وهل هي تسليه ام حكمه وأفاده، وكانوا  يستخدمونها قديما لتقضيه وقت فراغهم مع شرح أكثر من حدوته منها الكلام بفلوس والصياد وزوجته.

أعقب ذلك فقرة لاكتشاف المواهب من الأطفال بالمدرسة شارك في الإلقاء المواهب" نور عبد المنعم كنت طفل، فاطمة إسماعيل رسالة معلم، منة الله هاني وطني، نورهان أيمن كل القلوب، ملك حسن قصيدة تعظيم سلام واغنية مصر التي في خاطري"، تلاها محاضره توعية من صندوق مكافحة الإدمان لتصحيح المفاهيم المغلوطة من الإدمان  ضمن مبادرة انت أقوى من الإدمان  شارك فيها سماح أشرف، ومحمود عطية، تلاها عرض فني لمسرح العرائس للفنان محمد راتب.

 

واختتمت اليوم بعرض فني لفرقة فريق ونس بالأوبرا قدمت الفرقة باقة من الأغاني منها " لأجل النبي وعلى رمش عيونها اداء علاء رضا، ٣ دقات ونعناع الجنينة اداء عبد الرحمن هشام، الليلة يا سمرا وعلِي صوتك أداء عبد الرحمن على، طالعه في دماغي وعلى مين على مين أداء حنين طارق".

 

جاء ذلك بحضور حمدي سعيد مدير عام الإدارة العامة لثقافة القرية، عمرو فرج مدير عام إقليم شرق الدلتا الثقافي والمكلف مدير عام فرع ثقافة الدقهلية، عزت ذكي مدير قصر ثقافة المنصورة، عبد الكريم البهنسي رئيس قسم البيئة والسكان بإدارة شربين التعليمية، أدارت القافلة رحاب سعيد رئيس إدارة الدراسات والبحوث بإقليم شرق الدلتا الثقافي.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة قوافل حياة كريمة

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