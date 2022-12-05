نقيب الصيادلة: ننتظر القرار الذي يحافظ على حياة المرضى وسلامه الأطباء

قال الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ؛ إن القرار الذي أصدرته نقابه الصيادلة يعتبر بداية جيدة؛ لكن عليه بعض النقاط التي يجب أخذها في الإعتبار مثل إتحاد بعض الأدوية حدثت حاله وفاة أمس في مستشفى بالدقي الصيدليه غير مجهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

أضاف محمد الشيخ خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار الفضائية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج آخر النهار؛ أننا منتظرين معرفة دورة الإسعافات الأولية وكذلك معرفة المسؤوليات التي على عاتق الصيدلي وكذلك يجب مراجعة الأدوية التي لها تحسس ناتج عن تناولها.

أوضح نقيب صيادلة القاهرة؛ أننا منتظرين صدور القرار الذي يحافظ على سلامة الأطباء على حياه المرضى؛ مضيفا ان مجموعة من نقابة الصيادلة ذهبت لمقابلة الوزير وصدر القرار وهم الآن في انتظار اللائحة التنفيذية.

ونوه إلى أهمية سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات فورا؛ مضيفا أنه تم النقاش مع وزير المالية محمد معيط باعتبار أن الأدوية منتهية الصلاحية خسائر للشركات يتم إعدامها وكذلك يتم تخفيضها من الوعاء الضريبي ووافق وزير المالية على ذلك.