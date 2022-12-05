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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يعلن التوصل لاتفاق مع بايدن بشأن مشكلات دعم المنتجات الأمريكية

جو بايدن وإيمانويل
جو بايدن وإيمانويل ماكرون

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه اتفق مع نظيره الأمريكي جو بايدن على حل المشكلات الناجمة عن تشريعات أمريكية تتضمن دعم المنتجات الأمريكية الصنع.

وأضاف ماكرون في حديث لبرنامج 60 دقيقة على شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية: "أستطيع أن أخبركم بأن ما قررناه مع الرئيس بايدن هو حل هذه المشكلات على وجه التحديد. وهي قابلة للحل".

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والخميس الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بيانًا مشتركًا عقب اجتماعهما الثنائي في البيت الأبيض،، شجبا فيه الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال الزعيمان في البيان إنهما “يدينان بشدة الحرب العدوانية الروسية غير القانونية ضد أوكرانيا ويؤكدان أن الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية يشكل جرائم حرب يجب محاسبة مرتكبيها”.

 

الرئيس الفرنسي ماكرون بايدن المنتجات الأمريكية

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