عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يخلصك للأبد بدون أدوية.. تخلصي من ارتفاع ضغط الدم بمكون واحد من مطبخك

ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم

بسبب عاداتنا الغذائية السيئة وأسلوب حياتنا، يعد ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر المشاكل شيوعًا التي نواجهها إليك أهم الفوائد الصحية العديدة  لتناول الزنجبيل لعلاج ارتفاع ضغط الدم إلى الأبد! وما الذي يمكنك فعله للوقاية من ارتفاع ضغط الدم أو علاجه بطريقة فعالة؟

وفقا لموقع هيلث لقد لوحظ أن الزنجبيل يستخدم على نطاق واسع لعلاج الأمراض الشائعة مثل انتفاخ البطن وغثيان الصباح والغثيان واضطراب المعدة.

يعد الزنجبيل فعال في علاج أمراض مثل التهاب المفاصل والأورام السرطانية الأخرى. كما أن  تأثير قوي جدًا في مكافحة السعال، ويلعب كل من جينجيرول وشوغول في الزنجبيل دورًا رئيسيًا في تقليل ارتفاع ضغط الدم.

كيف يساعد الزنجبيل في خفض ضغط الدم المرتفع؟

الزنجبيل منبه خفيف ولهذا يستخدم في تحسين الدورة الدموية. تمنحه فائدة الزنجبيل هذه القدرة على خفض نسبة السكر في الدم أيضًا.

تلعب المركبات الكيميائية الموجودة في الزنجبيل قد  دورًا في خفض ضغط الدم المرتفع، عن طريق منع تكوين جلطات الدم في الشرايين والأوعية الدموية.

يعد  الزنجبيل أيضاً ضمن فئة الأطعمة منخفضة الصوديوم، مما يدعم بوضوح حقيقة أن الزنجبيل يمكن أن يخفض ارتفاع ضغط الدم لأن الصوديوم يساهم في ارتفاع ضغط الدم.

كيف يمكنك منع ارتفاع ضغط الدم

تقليل من تناول الصوديوم بحد أقصى 2300 ملليغرام في اليوم.

إذا كنت شخصًا نشطًا بدنيًا، فإن خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم أقل بنسبة 20 إلى 50 بالمائة من أولئك الذين ليسوا كذلك.

أدخل المزيد من الفواكه والمكسرات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي.

إذا كان عمرك أكبر من 51 عامًا، أو مصابًا بمرض السكري أو أمراض الكلى، فيجب ألا يزيد تناول الصوديوم عن 1500 ملليجرام يوميًا.

ارتفاع ضغط الدم الفوائد الصحية علاج ارتفاع ضغط الدم علاج الأمراض الشائعة انتفاخ البطن غثيان الصباح اضطراب المعدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

21 ألف جنيه رسميًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم بعد الزيادة الأخيرة

مفاجأة غير متوقعة.. الزيت يتراجع لأول مرة منذ شهور وهذه الأسعار الجديدة

ابن فنانة مغربية مشهورة متهم بقتل صديقته.. تفاصيل كاملة

عامل توصيل طلبات يدخل الجامع للصلاة يخرج على مفاجأة صادمة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 1720 جنيها بختام تعاملات اليوم

موضوعات متعلقة

أطعمة شائعة يتناولها الملايين تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري

بدون مضادات حيوية.. وصفة خارقة لعلاج التهاب الحلق

نشرة المرأة .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق في الفطار يوميا؟ وثمرة من الكمثرى قبل النوم | ماذا تفعل لجسمك؟

نشرة المرأة والصحة| أطعمة شائعة يتناولها الملايين بطريقة خاطئة.. وعادة غير متوقعة تعرضك للخرف

منها نوع من الزبادي .. أطعمة كارثية على مرضى السكر

نوع مهمل من التوابل الشعبية يخلصك من دهون البطن العنيدة بسرعة لا تتوقعها

منها التونة .. أطعمة شائعة يتناولها الملايين بطريقة خاطئة | كوارث صحية

يفعلها كثيرون.. عادة غير متوقعة تعرضك إلى الخرف

ترشيحاتنا

ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية

الأرصاد تحذر من هذا الأمر| طقس اليوم مائل للبرودة ليلا وأمطار بـ 5 محافظات

نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن وحالة الطقس

ماذا يحدث عند قراءة سورة الفلق في الصباح؟.. تقيك 7 مصائب

صيادلة القاهرة تكشف تفاصيل قرار وزير الصحة بشأن إعطاء الحقن.. فيديو

استشهاد شاب وإصابة 5 آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة الكاتب والصحفي محمد أبو الغيط بعد معركة مع السرطان

يخلصك للأبد بدون أدوية.. تخلصي من ارتفاع ضغط الدم بمكون واحد من مطبخك

في الصباح الباكر على معدة فارغة.. مشروب خارق لخفض سكر الدم في لمح البصر

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ