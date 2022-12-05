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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة

صدى البلد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، تدريباته اليوم الاثنين باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة غزل المحلة بالجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري 
 

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ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

كولر يستكشف الغزل بحثاً عن الفوز الخامس للأهلى 

بدأ السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مشاهدة مباريات غزل المحلة بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته بالجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

ويرغب كولر فى التحضير الجيد لمباراته القادمة أمام غزل المحلة ودراسة الخصم جيداً، ومتابعة مبارياته فى الدوري، من أجل معرفة نقاط القوة والضعف فى صفوفه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وغزل المحلة 

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وغزل المحلة فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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