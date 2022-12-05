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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون: روسيا تعتقد أن الغرب يسعى لتدميرها لكن هذا ليس هدفنا

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حديث نشر يوم أمس الأحد، إن بلاده والغرب الأخرى لا تسعى إلى تدمير روسيا.

 

وقال ماكرون في مقابلة مع قناة “سي.بي.إس” الأمريكية، إن روسيا تشعر "بسخط معين"، وتعتقد أن الدول الغربية تسعى جاهدة لتدميرها.

 

وأضاف: "لا أعتقد أن هذا هو هدفنا. لم يكن لدينا مثل هذا التطلع في فرنسا. علاوة على ذلك، لدينا علاقات وثيقة للغاية من وجهة نظر ثقافية وتاريخية. وقد احترمنا دائما شعب روسيا".

 

وأشار ماكرون إلى أنه أجرى، الكثير من المحادثات مع نظيره الروسي وكان البعض منها يستمر لفترة طويلة.

 

ووفقا له خلال هذه المحادثات "كان هناك فهم واضح بأن الروس شعب عظيم له تاريخ عظيم".

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