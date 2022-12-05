ماكرون يؤكد أنه يجري اتصالات مباشرة مع بوتين بشأن أوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يحافظ على اتصالات مباشرة بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ماكروف في مقابلة مع قناة “سي.بي.إس” الأمريكية: "أحافظ على مناقشات منتظمة واتصال مباشر مع الرئيس بوتين، لأنني أعتقد أن أفضل طريقة لاستئناف التفاعل هي الحفاظ على قناة [الاتصال] المباشرة هذه".

وشدد ماكرون على أنه في مثل هذه الحالة، تبقى "العزلة هي الأسوأ".

وعندما سئل كيف يرى نهاية النزاع في أوكرانيا، قال: "السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو من خلال المفاوضات. لا أرى خيارات عسكرية". وأكد على أن "الأوكرانيين يجب أن يتخذوا القرار بهذا الشأن".

وردا على سؤال حول هل يجري محادثات غير رسمية مع ممثلين عن روسيا وأوكرانيا، أجاب ماكرون بالنفي وقال: "أنا لا أشارك أبدا في العمليات غير الرسمية، واتحمل دائما المسؤولية عن أفعالي. في كل مرة تحدثت فيها مع الرئيس بوتين، يتم الإعلان عن ذلك".

يوم السبت الماضي، أكد ماكرون أنه يأمل إجراء محادثة هاتفية مع بوتين في المستقبل القريب ليتطرق خلالها بما في ذلك إلى الوضع حول محطة زابوروجيه الكهروذرية.