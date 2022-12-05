عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقرير: المستشار الألماني يقرأ الكتب في محاولة لفهم طبيعة تفكير بوتين

أولاف شولتس وفلاديمير
أولاف شولتس وفلاديمير بوتين

يعكف المستشار الألماني، أولاف شولتس، على دراسة طبيعة تفكير الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بقراءة كتب ألّفت عنه، ومقالات كتبها بوتين وحدد فيها القضايا الاستراتيجية التي تهم روسيا.

وذكرت صحيفة "شبيجل" الألمانية، أن شولتس يستعين بأعمال الكتاب الأوروبيين حول سياسة بوتين الخارجية والداخلية، كما قرأ مقالا بقلم بوتين نفسه "حول الوحدة التاريخية للروس والأوكرانيين"، نشر في يوليو 2021.

وأضافت الصحيفة: "يحاول شولتس معرفة المستشارين الذين يصغي إليهم بوتين، والأدب الذي يؤثر على زعيم الكرملين، والمفهوم النظري الذي يستند إليه في سياسته".

وذكرت الصحفية أن شولتس التقى باحثا سياسيا بلغاريّا "خبيرا في طبيعة بوتين"، كما استطلع رأي المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، التي تجيد اللغة الروسية، وكانت تربطها بالرئيس الروسي علاقات شخصية ودية.

رسالة إلي بوتين.. رئيس حزب المحافظين البريطاني يحاول إنهاء الإضرابات بهذه الطريقة

بعد اقتراح بوتين.. أردوغان يعلن استعداد تركيا لتنفيذ المشروع الروسي "محور الغاز"

المستشار الألماني بوتين شولتس روسيا تفكير الكتاب الأوروبيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه للجرام.. ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم بـ مصر

خلص عليه قدام بيته.. "بؤلة" مات في الشارع بسبب بوست فيس بوك| القصة الكاملة

مفاجأة غير متوقعة.. الزيت يتراجع لأول مرة منذ شهور وهذه الأسعار الجديدة

ابن فنانة مغربية مشهورة متهم بقتل صديقته.. تفاصيل كاملة

رفضت مجازاة الزمالك.. عقوبات صارمة من رابطة الأندية المحترفة في الدوري

الأهلي دفع .. محامي كهربا يبدأ إجراءات إنهاء أزمة غرامة الزمالك

النيابة العامة تكشف تفاصيل البلاغ المقدم من ممرضات مستشفى قويسنا المركزي

نقابة الصيادلة تكشف تفاصيل قرار وزير الصحة لإعطاء الحقن في الأجزخانات

ترشيحاتنا

توقعات رضا عبد العال لنهائي كأس العالم قطر 2022

قرار حظر استيراد النفط الروسي في أوروبا يدخل حيز النفاذ

لأول مرة..وزارة الصحة تعلق على أنباء انتشار أدوية مغشوشة

باب التوبة.. علي جمعة: 5 حقائق تجعلك تفوز بالمغفرة وتنجو من العذاب

مفاجأة غير متوقعة.. الزيت يتراجع لأول مرة منذ شهور وهذه الأسعار الجديدة

متي سينتهي الحوار الوطني؟ .. عماد الدين حسين يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض وعلاج القولون العصبى.. 5 مشروبات احرص على تناولها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق في الفطار يوميا؟.. خبير تغذية يوضح

ينافس الذهب.. جنون في أسعار الشاي بالأسواق وهذا رد الشركة المُصنعة

طريقة تحضير كيك المج في دقيقة واحدة

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ