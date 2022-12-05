تقرير: المستشار الألماني يقرأ الكتب في محاولة لفهم طبيعة تفكير بوتين

يعكف المستشار الألماني، أولاف شولتس، على دراسة طبيعة تفكير الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بقراءة كتب ألّفت عنه، ومقالات كتبها بوتين وحدد فيها القضايا الاستراتيجية التي تهم روسيا.

وذكرت صحيفة "شبيجل" الألمانية، أن شولتس يستعين بأعمال الكتاب الأوروبيين حول سياسة بوتين الخارجية والداخلية، كما قرأ مقالا بقلم بوتين نفسه "حول الوحدة التاريخية للروس والأوكرانيين"، نشر في يوليو 2021.

وأضافت الصحيفة: "يحاول شولتس معرفة المستشارين الذين يصغي إليهم بوتين، والأدب الذي يؤثر على زعيم الكرملين، والمفهوم النظري الذي يستند إليه في سياسته".

وذكرت الصحفية أن شولتس التقى باحثا سياسيا بلغاريّا "خبيرا في طبيعة بوتين"، كما استطلع رأي المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، التي تجيد اللغة الروسية، وكانت تربطها بالرئيس الروسي علاقات شخصية ودية.