لتوطين صناعتها في مصر.. إنشاء مصنع للصوامع بالعين السخنة لتلبية احتياجات السوق المحلي والشرق الأوسط

وقع مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة وشركة فامسون إحدي أكبر شركات الصوامع الصينية على مستوى العالم بروتوكول تعاون حصري لإنشاء صوامع غلال بالمنطقة الصناعية التابعة لمشروع مستقبل مصر على محور الضبعة بطاقة تخزينية تقدر بـ 120 ألف طن كمرحلة أولي لتصل مستقبلا إلى 500 ألف طن .

وقد جاء التعاون من قبل الشركة الصينية مع مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة إيمانا من الشركة بأهمية التواجد في السوق المصري من خلال كيان استراتيجي قوي في مجال الزراعة متمثل في مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ويعد هذا التعاون بكيرة البدء في توطين صناعة الصوامع في مصر وهو الأمر الذي شجع شركة فامسون الصينية التي تعد أحد أهم وأكبر شركات صناعة صوامع الغلال في العالم بإنشاء مصنع في منطقة العين السخنة يقوم بتصنيع الصوامع بنسبة 50% ليلبي إحتياجات المشروع في مصر والشرق والأوسط، ومع توقيع البرتوكول ورؤية الجانبين لضرورة توسيع مساحات التخزين من خلال الصوامع في مصر قررت الشركة الصينية زيادة نسبة تصنيع الصوامع لتصل الي 80% كصناعة محلية داخل مصر .

وقد تم توقيع البروتوكول مع الشريك الصيني ليكون مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة هو الوكيل الحصري لشركة فامسون الصينية في جمهورية مصر العربية وتكون شركة فامسون هي الاستشاري التابع للمشروع في الجمهورية الصينية.

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