عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتوطين صناعتها في مصر.. إنشاء مصنع للصوامع بالعين السخنة لتلبية احتياجات السوق المحلي والشرق الأوسط

توقيع البرتوكول
توقيع البرتوكول

وقع مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة وشركة فامسون إحدي أكبر شركات الصوامع الصينية على مستوى العالم بروتوكول تعاون حصري لإنشاء صوامع غلال بالمنطقة الصناعية التابعة لمشروع مستقبل مصر على محور الضبعة بطاقة تخزينية تقدر  بـ 120 ألف طن كمرحلة أولي لتصل مستقبلا إلى 500 ألف طن .  

وقد جاء التعاون من قبل الشركة الصينية مع مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة إيمانا من الشركة بأهمية التواجد في السوق المصري من خلال كيان استراتيجي قوي في مجال الزراعة متمثل في مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ويعد هذا التعاون بكيرة البدء في توطين صناعة الصوامع في مصر وهو الأمر الذي شجع شركة فامسون الصينية التي تعد أحد أهم وأكبر شركات صناعة صوامع الغلال في العالم بإنشاء مصنع في منطقة العين السخنة يقوم بتصنيع الصوامع بنسبة 50%  ليلبي إحتياجات المشروع في مصر والشرق والأوسط، ومع توقيع البرتوكول ورؤية الجانبين لضرورة توسيع مساحات التخزين من خلال الصوامع في مصر قررت الشركة الصينية زيادة نسبة تصنيع الصوامع لتصل الي 80% كصناعة محلية داخل مصر .

وقد تم توقيع البروتوكول مع الشريك الصيني ليكون مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة هو الوكيل الحصري لشركة فامسون الصينية في جمهورية مصر العربية وتكون شركة فامسون هي الاستشاري التابع للمشروع في الجمهورية الصينية.

287bf2f0-a26b-4773-b054-1d70b8c109a3
287bf2f0-a26b-4773-b054-1d70b8c109a3
a11967e1-aefa-4020-a700-1093a4280543
a11967e1-aefa-4020-a700-1093a4280543
c0c8ab4b-862f-4cc4-8815-29ca30e76e07
c0c8ab4b-862f-4cc4-8815-29ca30e76e07
38795acb-012b-4631-a88f-def10702d679
38795acb-012b-4631-a88f-def10702d679
8ba75ca3-2f81-41d0-8e2a-0a8c9616a3c5
8ba75ca3-2f81-41d0-8e2a-0a8c9616a3c5
السوق المصري جمهورية مصر العربية احتياجات السوق المحلي المنطقة الصناعية مشروع مستقبل مصر محور الضبعة صوامع الغلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

21 ألف جنيه رسميًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم بعد الزيادة الأخيرة

مفاجأة غير متوقعة.. الزيت يتراجع لأول مرة منذ شهور وهذه الأسعار الجديدة

عامل توصيل طلبات يدخل الجامع للصلاة يخرج على مفاجأة صادمة

ترشيحاتنا

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

برواتب تصل إلى 6 آلاف جنيه.. 700 فرصة عمل للشباب بأسوان وسكن للمغتربين

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية؟.. الإفتاء توضح

جمهور البرتغال ينقلب على رونالدو ويطلب استبعاده من مونديال قطر

السيسي: الدولة تدعم السماد و الكهرباء حتى لا تكون التكلفة كبيرة على المواطنين

السعيد: مصر نجحت في تحقيق وضع نموذجي بالسياسات الاقتصادية الكلية نهاية 2021 |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة| مشروب خارق لخفض سكر الدم في لمح البصر بدون مضادات حيوية.. وصفة خارقة لعلاج التهاب الحلق

فقدان الوزن بسرعة.. تعرفي كيف تتخلصين من دهون البطن العنيدة

وفاة الكاتب والصحفي محمد أبو الغيط بعد معركة مع السرطان

يخلصك للأبد بدون أدوية.. تخلصي من ارتفاع ضغط الدم بمكون واحد من مطبخك

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ