عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النقل: مذكرة تفاهم مع تحالف عالمي كبير بشأن المنطقة اللوجستية بالإسكندرية

كامل الوزير
كامل الوزير

أكد  المهندس كامل الوزير وزير النقل أن المنطقة اللوجستية بحوض المتراس بالإسكندرية، ستكون منطقة صناعية متكاملة، وسيكون بها كل شئ.

وأضاف كامل الوزير، خلال كلمتها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء افتتاح محور التعمير بالإسكندرية، أن الوزارة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع تحالف عالمي كبير.

ولفت إلى أن المنطقة سيتم افتتاحها فى شهر يناير أو فبرايل المقبل.

وقد أكد وزير النقل كامل الوزير، أنه تم وضع استراتيجية لخدمة أهداف التنمية المستدامة، وتم البدء بمحافظة الإسكندرية كونها المحافظة الثانية، وبها 5.4 مليون نسمة، وفى فصل الصيف تصل لـ 6 ملايين نسمة.

وأضاف كامل الوزير، أنه تم تطوير جميع المحاور التى تربط الإسكندرية، بـ  محاور الطرق و الكباري، بـ الدلتا و القاهرة والتي تبلغ بـ 7 محاور.

ولفت إلى أن هناك تنفيذ لـ 10 كباري علوية، وذلك لـ تحرير الحركة المرورية للمدن.

 

 

كامل الوزير النقل وزير النقل المنطقة اللوجستية الاسكندرية منطقة صناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

21 ألف جنيه رسميًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم بعد الزيادة الأخيرة

مفاجأة غير متوقعة.. الزيت يتراجع لأول مرة منذ شهور وهذه الأسعار الجديدة

ترشيحاتنا

هل خوفي على أبنائي يعني ضعف إيماني ؟ .. أمين الفتوى يرد

وضع لافتات على جسده وتعاطف معه الجميع.. مجذوب الشرقية يستغيث لعلاج شقيقه

انتحال صفة التمريض.. وزير الصحة: إغلاق وحدة حضانات «خاصة» وإحالة مالكها للنيابة

استقرار بالأسواق.. سعر الذهب العالمي اليوم

بعد مونديال قطر.. السعودية تقترب من استضافة 3 فعاليات رياضية عالمية| تفاصيل

خطوات تحديث التابلت قبل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسببت بوفاة 6 أطفال.. 5 معلومات لا تعرفها حول المكورات العنقودية

الكيلو بـ30 جنيها.. فرصة لتخزين الفراخ وشراء البيض

أول ظهور.. شاهد | ابنة أنجلينا جولي تبهر رواد السوشيال ميديا بجمالها

للحامل.. احذري تناول هذا النوع من السمك يسبب الإجهاض

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ