النقل: مذكرة تفاهم مع تحالف عالمي كبير بشأن المنطقة اللوجستية بالإسكندرية

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أن المنطقة اللوجستية بحوض المتراس بالإسكندرية، ستكون منطقة صناعية متكاملة، وسيكون بها كل شئ.

وأضاف كامل الوزير، خلال كلمتها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء افتتاح محور التعمير بالإسكندرية، أن الوزارة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع تحالف عالمي كبير.

ولفت إلى أن المنطقة سيتم افتتاحها فى شهر يناير أو فبرايل المقبل.

وقد أكد وزير النقل كامل الوزير، أنه تم وضع استراتيجية لخدمة أهداف التنمية المستدامة، وتم البدء بمحافظة الإسكندرية كونها المحافظة الثانية، وبها 5.4 مليون نسمة، وفى فصل الصيف تصل لـ 6 ملايين نسمة.

وأضاف كامل الوزير، أنه تم تطوير جميع المحاور التى تربط الإسكندرية، بـ محاور الطرق و الكباري، بـ الدلتا و القاهرة والتي تبلغ بـ 7 محاور.

ولفت إلى أن هناك تنفيذ لـ 10 كباري علوية، وذلك لـ تحرير الحركة المرورية للمدن.