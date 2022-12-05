%41.3 انخفاضا بقيمة العجز في الميزان التجاري لشهر سبتمبر 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الاثنين المــوافق 5 / 12 / 2022 النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية سبتمبر 2022 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميـــزان التجــارى 2.44 مليــار دولار خـــلال شهر سبتمبر 2022 مقابل 4.15 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 41.3٪.

• ومن أهم المؤشرات مايلى:

• [الصــــادرات

ارتفعت قيمـة الصـــادرات بنسبـــــة 11.6٪ حيـث بلغـت 4.11 مليـار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2022 مقابــل 3.68 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى زيادة قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها:

( الغاز الطبيعى المسال بنسبة 671.7 ٪، اسمـــدة بنسبة 15.1 ٪، ملابس جاهزة بنسبــة 9.2%، لـدائن باشكالهـا الاوليــه بنسبة 3.9 ٪) .



بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2022 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( منتجات البترول بنسبة 29.3٪، البترول الخام بنسبـة 47.0 ٪ ، عجائن ومحضرات غذائيه متنوعه بنسبة 22.6 ٪، ادوية ومحضرات صيدله بنسبة 25.5٪).

• الــــــواردات

انخفضت قيمــة الــواردات بنسبــة 16.4 ٪ حيـث بلغـــت 6.55 مليــار دولار خــــلال شهــر سبتمبـر 2022 مقابـــل 7.83 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

( قمــح بنسبــة 2.6%، لـدائـن باشكالهـا الاوليـــه بنسبــه 0.1%، مــواد كيماوية عضوية وغير عضويه بنسبة 3.8٪، أدوية ومحضرات صيدله بنسبة 35.4%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا: ( منتجــات بتـرول بنسبـة 84.6 ٪، الغاز الطبيعى بنسبـة 69.0 ٪، البان ومنتجاتها بنسبة 3.7%، خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 21.2 %).

