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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استقرار بالأسواق.. سعر الذهب العالمي اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر في الوقت الذي تراجع فيه الدولار بعد أن خفف عدد أكبر من المدن الصينية قيود مكافحة فيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 1799.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ الخامس من يوليو عند 1809.91 دولار. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1812.10 دولار.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له منذ أكثر من خمسة أشهر، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

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وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى دعم الذهب نظرا لأنها تقلل من تكلفة التحوط بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1016.01 دولار، والبلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1914.02 دولار.

وسينصب تركيز المستثمرين على بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر أن تصدر في 13 ديسمبر قبل يوم واحد من اختتام مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماع السياسات الذي يستمر يومين.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في الاجتماع.

سعر الدولار

تراجعت عملة الدولار الأمريكية،وذلك بعد أسبوع صعب لينزل إلى ما دون سبعة يوان مع تحسن المعنويات تجاه الأصول عالية المخاطر بعد إشارات على تخفيف الصين لبعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

وتراجع الدولار إلى أقل من سبعة يوان في التداولات الخارجية بينما قفز اليوان في التعاملات الداخلية بنحو 1.4 بالمئة إلى 6.9507 للدولار صباح اليوم الاثنين، وهو أقوى مستوى منذ 13 سبتمبر.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 5_12_2022

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية بما في ذلك الين واليورو، 0.18 بالمئة إلى 104.28، وهو أدنى مستوى منذ 28 يونيو.

وصعد اليورو 0.38 بالمئة إلى 1.0578 دولار، بعد أن بلغت مكاسبه 1.3 بالمئة الأسبوع الماضي. وكان قد لامس في وقت سابق أعلى مستوى له في أكثر من خمسة أشهر عند 1.05835 دولار.

وزاد الجنيه الإسترليني إلى 1.23450 دولار، وهو أفضل مستوى منذ 17 يونيو وسجل في أحدث تداولات 1.2339 دولار، بارتفاع 0.42 بالمئة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.75 بالمئة إلى 0.684 دولار، في حين زاد الدولار النيوزيلندي 0.31 بالمئة إلى 0.643 دولار.

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