عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أفضل سعر لشراء الدولار اليوم الاثنين 5-12-2022

أفضل سعر لشراء الدولار
أفضل سعر لشراء الدولار

شهد سعر صرف الدولار ارتفاعا طفيفا بقيمة 3 قروش فى البنوك العاملة فى مصر على مدار الأسبوع الماضى

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل الاثنين 5 ديسمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.


سعر الدولار فى مصر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي 24.59 جنيه للشراء و 24.62جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي 


وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنك الأهلي المتحد نحو 24.57جنيه للشراء و 24.62جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم فى بنوك (الإسكندرية،المشرق،المصري لتنمية الصادرات) 24.56جنيه للشراء و 24.61جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنك الكويت الوطني نحو 24.56جنيه للشراء و 24.62جنيه للبيع.

txt

استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم 4-12-2022

txt

روسيا تتخلى عن الدولار الأمريكي واليورو.. تفاصيل

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي 24.55 جنيه للشراء و 24.63 جنيه للبيع مرتفعا 3 قروش مقارنة ببداية تعاملات الأسبوع لماضي .


بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى بنك ميد بنك نحو 24.55 جنيه للشراء و24.62جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك (التجاري الدولي CIB  ،فيصل الإسلامي،قطر الوطني) نحو 24.55جنيه للشراء و 24.61جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى بنوك (الاستثمار العربي،HSBC) 24.52 جنيه للشراء و24.62 جنيه للبيع

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى بنوك (مصر والأهلي ) 24.51جنيه للشراء و 24.56جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنوك اليوم

 

وصلت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى بنوك (قناة السويس،الامارات دبي الوطني،بلوم،التنمية الصناعية،أبوظبي التجاري،المصرف المتحد،كريدى اجريكول، العقارى المصري العربي،المصرف العربي الدولي) نحو 24.51جنيه للشراء و 24.61جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنوك

أفضل سعر لشراء الدولار

وتقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي و أعلى سعر شراء الدولار اليوم الاثنين مسجلا 24.59جنيه للشراء.

الدولار سعر الدولار البنك المركزي أفضل سعر لشراء الدولار الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه للجرام.. ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم بـ مصر

خلص عليه قدام بيته.. "بؤلة" مات في الشارع بسبب بوست فيس بوك| القصة الكاملة

مفاجأة غير متوقعة.. الزيت يتراجع لأول مرة منذ شهور وهذه الأسعار الجديدة

ابن فنانة مغربية مشهورة متهم بقتل صديقته.. تفاصيل كاملة

رفضت مجازاة الزمالك.. عقوبات صارمة من رابطة الأندية المحترفة في الدوري

الأهلي دفع .. محامي كهربا يبدأ إجراءات إنهاء أزمة غرامة الزمالك

النيابة العامة تكشف تفاصيل البلاغ المقدم من ممرضات مستشفى قويسنا المركزي

نقابة الصيادلة تكشف تفاصيل قرار وزير الصحة لإعطاء الحقن في الأجزخانات

ترشيحاتنا

توقعات رضا عبد العال لنهائي كأس العالم قطر 2022

قرار حظر استيراد النفط الروسي في أوروبا يدخل حيز النفاذ

لأول مرة..وزارة الصحة تعلق على أنباء انتشار أدوية مغشوشة

باب التوبة.. علي جمعة: 5 حقائق تجعلك تفوز بالمغفرة وتنجو من العذاب

مفاجأة غير متوقعة.. الزيت يتراجع لأول مرة منذ شهور وهذه الأسعار الجديدة

متي سينتهي الحوار الوطني؟ .. عماد الدين حسين يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض وعلاج القولون العصبى.. 5 مشروبات احرص على تناولها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق في الفطار يوميا؟.. خبير تغذية يوضح

ينافس الذهب.. جنون في أسعار الشاي بالأسواق وهذا رد الشركة المُصنعة

طريقة تحضير كيك المج في دقيقة واحدة

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ