أفضل سعر لشراء الدولار اليوم الاثنين 5-12-2022

شهد سعر صرف الدولار ارتفاعا طفيفا بقيمة 3 قروش فى البنوك العاملة فى مصر على مدار الأسبوع الماضى

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل الاثنين 5 ديسمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.



سعر الدولار فى مصر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي 24.59 جنيه للشراء و 24.62جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي



وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنك الأهلي المتحد نحو 24.57جنيه للشراء و 24.62جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم فى بنوك (الإسكندرية،المشرق،المصري لتنمية الصادرات) 24.56جنيه للشراء و 24.61جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنك الكويت الوطني نحو 24.56جنيه للشراء و 24.62جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي 24.55 جنيه للشراء و 24.63 جنيه للبيع مرتفعا 3 قروش مقارنة ببداية تعاملات الأسبوع لماضي .



بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى بنك ميد بنك نحو 24.55 جنيه للشراء و24.62جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك (التجاري الدولي CIB ،فيصل الإسلامي،قطر الوطني) نحو 24.55جنيه للشراء و 24.61جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى بنوك (الاستثمار العربي،HSBC) 24.52 جنيه للشراء و24.62 جنيه للبيع



سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى بنوك (مصر والأهلي ) 24.51جنيه للشراء و 24.56جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك اليوم

وصلت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى بنوك (قناة السويس،الامارات دبي الوطني،بلوم،التنمية الصناعية،أبوظبي التجاري،المصرف المتحد،كريدى اجريكول، العقارى المصري العربي،المصرف العربي الدولي) نحو 24.51جنيه للشراء و 24.61جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

أفضل سعر لشراء الدولار

وتقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي و أعلى سعر شراء الدولار اليوم الاثنين مسجلا 24.59جنيه للشراء.