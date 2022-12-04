يتراجع عالميا بشدة.. ما مستقبل الدولار أمام الجنيه|تقارير

بشرى سارة عن سعر الدولار

تراجع ونزيف على المستوى العالمي في الدولار.. أمرا فرض نفسه على برامج التوك شو خلال الوقت الحالي، حيث خصصت معظم برامج التوك شو فقرة للحديث عن مستقبل سعر الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، ونرصد أبرز ما جاء في سياق التقرير التالي:

استمر الدولار في نزيف الخسائر على المستوى العالمي، إذ تراجع بقوة إلى نقطة متدنية لأول مرة منذ شهر يونيو الماضي، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية.

وشهدت العملة الخضراء تراجعا قويا بحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات لتسجل 104.440 بعد 104.51 أمس، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي بحسب "وول ستريت جورنال".

عملة الدولار

خبراء يحذرون من صعود الدولار في السوق الموازي

رصد برنامج تحت الشمس، تقريرا مصورا، قدم تحذيرات مجموعة من الخبراء، بشأن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن سوق العملات الأجنبية يشهد تحركات جديدة، ومن صعود الدولار في السوق الموازي.

توكيل تويوتا يسعر الدولار بــ 30 جنيه



وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أكد محمود خيري، خبير السيارات، أن توكيل سيارات تويوتا يسعر الدولار بــ 30 جنيه، ليرد سيد علي قائلا: "دى خيانة عظمى ومصيبة".

هل تنخفض قيمة الجنيه من جديد ويرتفع الدولار؟ عضو سابق بمجلس البورصة يرد



كشف إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق، الرسالة الإيجابية التي ساهمت في البورصة بعد تحقيقها مكاسب كبيرة اليوم، مضيفا:" أداء البورصة اختلف تماماً منذ خفض قيمة الجنيه أمام الدولار".

وقال سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" بعد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار حدث ارتفاع في مؤشرات البورصة منذ 2020.

أوضح إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق، أن :" ارتفاع عدد العمليات في البورصة إلى 77.65 ألف عملية منفذة وهو المستوى الأعلى منذ 2010.

وتابع إيهاب سعيد،:" هناك تحسن مستمر في تعاملات البورصة من خلال العمليات المنفذة منذ شهر أغسطس الماضي".

وأكمل عضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق،:"طرح العديد من الشركات الوطنية في البورصة سيسهم في تحسن الأداء إيجابيا، لافتا إلي أن الحكومة أعلنت عن طرح 10 شركات بالبورصة.





مسئول سابق في البورصة يزف بشرى سارة عن سعر الدولار



قال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة السابق، إن البورصة تحقق هذه الأيام، مستويات لم نرها منذ عامين، منذ الغلق بسبب جائحة كورونا، لافتًا إلى أن المؤشر بدأ في الهبوط ولم يستعد عافيته، إلا من أسبوعين تحديدا، وبدأت الحركة الصعودية في البورصة من وقت خفض قيمة سعر الجنيه الشهر الماضي.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إلى أن البورصة تستبق الأوضاع الاقتصادية، وأداء البورصة بشكل إيجابي يعطي نظرة مستقبلية إيجابية، ويقضي على المخاوف من مواصلة الدولار الارتفاع.

عملة الدولار



وتابع إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة السابق، أن : "المخاوف من مواصلة ارتفاع سعر الدولار غير صحيح، لأن صعود البورصة يعني أنه على مدار الفترة المقبلة سيستقر سعر الدولار".



خبير: العلاقة بين سعر الذهب والدولار عكسية

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن العلاقة بين سعر الذهب والدولار عكسية، وداخل مصر سعر الذهب يتحدد على العرض والطلب سعر الجنيه أمام الدولار.

وأشار الدكتور عبد المنعم سعيد، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن عملية التجارة والتداول داخل الأسواق المصرية تشهد تخبط.



وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن هناك 30% ارتفاع على طلب السبائك الذهبية، موضحا أن المصريين وجدوا في الذهب طريقة للحفاظ على أموالهم مع انخفاض قيمة الجنيه وهناك توجه للتجار للزيادة في تسعير الذهب.

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن : "نعاني من تخبط كبير جدا في أسعار الذهب في مصر والأسبوع الماضي شهد ارتفاع في سعر الدولار، ولو سبنا السوق الحالي بالشكل الطبيعي المفروض يتراجع سعر الذهب بأرقام جيدة".





