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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صديقة للنظام الروسي.. ماكرون يتهم مرشحة اليمين الفرنسية بتبني خطاب استسلام

صدى البلد

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم/الاثنين/ ، رئيسة كتلة الجمهوريين في البرلمان مرشحة اليمين الفرنسية مارين لوبان بـ تبنى "خطاب استسلام"، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كونها "صديقة للنظام الروسي".

وفي مقابلة مع صحيفة " لو باريزيان " الفرنسية لفت ماكرون إلى أن هذا الأمر لا يعد اكتشافا فهي بالفعل صديقة للنظام الروسي و عدوة لـ تحالف حلف شمال الأطلسي(ناتو).

وأعرب الرئيس عن سعادته لاختياره من قبل الفرنسيين في السباق الرئاسي الأخير حيث استطاع التغلب على ماريان لوبن في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل الماضي مضيفا أنه في حال نجاح لوبان في الوصول إلى الإليزيه لكان كتب على فرنسا" العزلة و التهميش و لـ قلصت فرص أوكرانيا في المقاومة.

وفيما يتعلق باتهامه من قبل لوبان بالمساس بـ أمن فرنسا بعد إرسال مدافع قيصر إلى كييف وصف ماكرون هذه الاتهامات بالكاذبة و الخطيرة ، مؤكدا إلى أنه بصفته قائدا للجيوش فإن في كل مرة يتم تقديم شيئا يأخذ في الاعتبار القدرات الدفاعية للتراب الوطني وسلامة المواطنين. 

واختتم الرئيس الفرنسي حديثه قائلا: "أريد أن يعرف مواطنونا أن هذه الأموال التي ننفقها ، ننفقها للدفاع عن قيمنا وحريتنا، ونحن نعرف ماذا يعني ذلك".

يذكر أن فرنسا قدمت لأوكرانيا منذ بداية النزاع 18 مدفعا من طراز "قيصر" عيار 155 ملم، بمدى يصل إلى 40 كم، وصواريخ مضادة للدبابات والطائرات وعربات مدرعة ووقودا، وتجهيزات فردية ونحو 15 مدفع "تي آر إف1" عيار 155 ملم و تدرس تزويد كييف بـ 6 إلى 12 مدفع "قيصر" إضافيا .

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