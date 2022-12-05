عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موافق يا كامل | الرئيس يضع شرطًا أمام وزير النقل بشأن المشروعات

السيسي
السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ الفريق كامل الوزير وزير النقل، " نحلت وبرنا يا عم بالفلوس اللى خدتها، وبالمشروعات اللى عملتها يا كامل".

txt

الرئيس السيسي يطالب بإنشاء صندوق لصيانة مشروعات بشائر الخير| فيديو

txt

السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن مشارف وبشاير خلال افتتاح محور التعمير.. فيديو

دخل الرئيس فى حالة ضحك قائلا :" عايزين نعمل محور بحرم الطريق التابع لـ النقل، وتقول لا .. الأرض بتاعتك غالية يا كامل".

ورد الفريق كامل الوزير قائلا :" تواصلت مع القائد العام وقلت له نكتب ورق، والأرض اللى هو عايزها ياخدها عشان نحفظ حقوق السكة الحديد" .

ورد الرئيس :" موافق يا كامل، بس نعمل ورق بالمحاور وناخد ثمنها، ورد كامل الوزير كله لمصر يا ريس وحضرتك رئيس مصر". 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

بدون تشفير.. إذاعة مباراة نارية على 4 قنوات مفتوحة بـ كأس العالم 2022

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مشوفتهوش بيعمل إيه بالليل قدام العيال | فضيحة زوجية أمام قاضي الأسرة

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

موضوعات متعلقة

السيسي: الدولة تحافظ على الثروة القومية التى تمتلكها

الناس بتقول مفيش شغل.. السيسي يوجه رسالة لكل بيت مصري.. شاهد

الرئيس السيسي: حرصنا على عدم زيادة الأسعار رغم ارتفاعها عالميا

أحمد العزازى: إزالة 1100 حالة تعد بمريوط

ثقل كبير.. السيسي يشكر عبد السلام سالم مشرف محور أبو ذكري

الرئيس السيسي يكرم الاستشاري المشرف على محور أبو ذكري

توقيع 5 اتفاقيات خلال زيارة ملك الأردن للجزائر

الرئيس السيسي يشهد افتتاح عددا من المشروعات بينها تطوير محطة الإسكندرية

ترشيحاتنا

قرار قضائي في قضية عبد الله رشدي

أمن القاهرة يضبط 15 كيلو حشيش قبل ترويجها في الكريسماس.. صور

بن زايد يوجه التهنئة لأمير قطر على نجاح استضافة المونديال

إصابة الجناح الطائر.. صدمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة المحلة بالدوري

السيسي: المنتزه متاحة للكل ومفيش حد يمتلكها والدولة بتعمل حاجات حلوة أوي

مظلات حماية تنفرد بها مصر.. كيف دعمت الدولة المواطنين لتخفيف آثار الأزمات العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يحذر من أدوية شراب موسعة للشعب للأطفال

لو بتشتغل وأنت قاعد كتير.. 3 طرق فعالة لمنع التهاب المفاصل

وضع لافتات على جسده وتعاطف معه الجميع.. مجذوب الشرقية يستغيث لعلاج شقيقه

تسببت بوفاة 6 أطفال.. 5 معلومات لا تعرفها حول المكورات العنقودية

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ