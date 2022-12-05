موافق يا كامل | الرئيس يضع شرطًا أمام وزير النقل بشأن المشروعات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ الفريق كامل الوزير وزير النقل، " نحلت وبرنا يا عم بالفلوس اللى خدتها، وبالمشروعات اللى عملتها يا كامل".

دخل الرئيس فى حالة ضحك قائلا :" عايزين نعمل محور بحرم الطريق التابع لـ النقل، وتقول لا .. الأرض بتاعتك غالية يا كامل".

ورد الفريق كامل الوزير قائلا :" تواصلت مع القائد العام وقلت له نكتب ورق، والأرض اللى هو عايزها ياخدها عشان نحفظ حقوق السكة الحديد" .

ورد الرئيس :" موافق يا كامل، بس نعمل ورق بالمحاور وناخد ثمنها، ورد كامل الوزير كله لمصر يا ريس وحضرتك رئيس مصر".