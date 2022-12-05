جامعة عين شمس تستقبل استاذ بلاغة مغربي لإلقاء محاضرات للطلاب

وصل الي القاهرة قبل يومين الدكتور محمد مشبال استاذ البلاغة وتحليل الخطاب بكلية الاداب جامعة عبدالمالك السعدي بتطوان في المملكة المغربية.

تأتي هذه الزيارة بدعوة من عدة مؤسسات أكاديمية وثقافية مصرية ، لإلقاء سلسلة من المحاضرات على طلاب جامعة عين شمس و أساتذتها ، وكل المهتمين بتخصص البلاغة وتحليل الخطاب.

وكان في استقباله بجامعة عين شمس ، أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العربية بكلية الاداب جامعة عين شمس ، وتم تكريمه بحضور الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الاداب بالجامعة، وكل من الدكتورة منال محرم رئيسة قسم اللغة العربية بكلية الاداب جامعة عين شمس، والدكتورة شيرين مظلوم وكيلة كلية الاداب جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث، وهدى عطية استاذة النقد الادبي بالكلية.

وتستمر محاضرات مشبال حتى الثلاثاء 6 ديسمبر، بقاعة المؤتمرات بقسم اللغة العربية بكلية الاداب جامعة عين شمس .

وعقب تلك المحاضرات يحل الدكتور مشبال ضيفا علي شعبة النقد والدراسات الأدبية باتحاد كتاب مصر في ندوتها الشهرية ، وذلك لمناقشة اعماله و دراساته البلاغية وذلك في السادسة مساء الخميس المقبل 8 ديسمبر .

وبعد ذلك يلقي الدكتور مشبال محاضرة بعنوان" البلاغة الجديدة من النظرية الي الإجراء" ضمن الانشطة العلمية لقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الٱداب جامعة القاهرة في الرابعة عصرا يوم السبت 10 ديسمبر المقبل.

وفي ختام سلسلة أنشطته بالقاهرة يستضيف اللغة العربية وآدابها بكلية الألسن بجامعة عين شمس الدكتور مشبال لالقاء محاضرة علمية بعنوان" البلاغة وانتاج المعرفة" وذلك في الساعة 12 ظهرا بقاعة الرسائل بالكلية.

ويعتبر الدكتور مشبال أحد أبرز أساتذة البلاغة والمجددين فيها ، وله العديد من المؤلفات والدراسات العلمية المرموقة في هذا المجال' وحصل علي عدة جوائز مرموقة في مجال البلاغة والأدب منها جائزة كتارا القطرية ، وجائزة الشيخ زايد للكتاب من الامارات، فرع الدراسات الأدبية، كما حصل العام الماضي علي جائزة الملك فيصل العالمية في اللغة العربية و الأدب.