عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تستقبل استاذ بلاغة مغربي لإلقاء محاضرات للطلاب

الدكتور محمد مشبال
الدكتور محمد مشبال

وصل الي القاهرة قبل يومين الدكتور محمد مشبال استاذ البلاغة وتحليل الخطاب بكلية الاداب جامعة عبدالمالك السعدي بتطوان في المملكة المغربية.

تأتي هذه الزيارة بدعوة من عدة مؤسسات أكاديمية وثقافية مصرية ، لإلقاء سلسلة من المحاضرات على طلاب جامعة عين شمس و أساتذتها ، وكل المهتمين بتخصص البلاغة وتحليل الخطاب.

وكان في استقباله بجامعة عين شمس ، أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العربية بكلية الاداب جامعة عين شمس ، وتم تكريمه بحضور الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الاداب بالجامعة، وكل من الدكتورة منال محرم رئيسة قسم اللغة العربية بكلية الاداب جامعة عين شمس، والدكتورة شيرين مظلوم وكيلة كلية الاداب جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث، وهدى عطية استاذة النقد الادبي بالكلية.

وتستمر محاضرات مشبال حتى الثلاثاء 6 ديسمبر، بقاعة المؤتمرات بقسم اللغة العربية بكلية الاداب جامعة عين شمس .

وعقب تلك المحاضرات يحل الدكتور مشبال ضيفا علي شعبة النقد والدراسات الأدبية باتحاد كتاب مصر في ندوتها الشهرية ، وذلك لمناقشة اعماله و دراساته البلاغية وذلك في السادسة مساء الخميس المقبل 8  ديسمبر .

وبعد ذلك يلقي الدكتور مشبال محاضرة بعنوان" البلاغة الجديدة من النظرية الي الإجراء" ضمن الانشطة العلمية لقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الٱداب جامعة القاهرة في الرابعة عصرا يوم السبت 10 ديسمبر المقبل. 

وفي ختام سلسلة أنشطته بالقاهرة يستضيف اللغة العربية وآدابها بكلية الألسن بجامعة عين شمس الدكتور مشبال لالقاء محاضرة علمية بعنوان" البلاغة وانتاج المعرفة" وذلك في الساعة 12 ظهرا بقاعة الرسائل بالكلية. 

ويعتبر الدكتور مشبال أحد أبرز أساتذة البلاغة  والمجددين فيها ، وله العديد من المؤلفات والدراسات العلمية المرموقة في هذا المجال' وحصل علي عدة جوائز مرموقة في مجال البلاغة والأدب منها جائزة كتارا القطرية ، وجائزة الشيخ زايد للكتاب من الامارات، فرع الدراسات الأدبية، كما حصل العام الماضي علي جائزة الملك فيصل العالمية في اللغة العربية و الأدب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

بدون تشفير.. إذاعة مباراة نارية على 4 قنوات مفتوحة بـ كأس العالم 2022

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مشوفتهوش بيعمل إيه بالليل قدام العيال | فضيحة زوجية أمام قاضي الأسرة

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

بغرامات 24 مليون جنيه| سقوط صاحب مركز تجميل مطلوب في قضية تهريب عملة

زلزال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر يضرب الكويت

قرار قضائي في قضية عبد الله رشدي

أمن القاهرة يضبط 15 كيلو حشيش قبل ترويجها في الكريسماس.. صور

بن زايد يوجه التهنئة لأمير قطر على نجاح استضافة المونديال

إصابة الجناح الطائر.. صدمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة المحلة بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يحذر من أدوية شراب موسعة للشعب للأطفال

لو بتشتغل وأنت قاعد كتير.. 3 طرق فعالة لمنع التهاب المفاصل

وضع لافتات على جسده وتعاطف معه الجميع.. مجذوب الشرقية يستغيث لعلاج شقيقه

تسببت بوفاة 6 أطفال.. 5 معلومات لا تعرفها حول المكورات العنقودية

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ