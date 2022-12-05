الطب البيطري يتحفظ على 2 طن أسماك منتهية الصلاحية بكفر الزيات

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ حملات تفتيشية لإحكام الرقابة البيطرية علي كافة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات وذلك ضمن جهود المحافظة المتواصلة في إحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من جودة السلع وضبط الأسعار ومنع احتكارها .

وأسفرت الحملات عن ضبط 2 طن أسماك هارنج منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ظاهريا والتي كانت معده للتصنيع بأحد مصانع الرنجة بكفر الزيات وقد تم تحرير محضر بالكمية المضبوطة.

وفي السياق ذاته قامت الحملة بتحرير عدد 4 محاضر بإجمالي وزن 8,5 كجم لحوم ما بين جاموسي وبقري وذلك كونها مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ظاهريا ، إلى جانب ضبط 17,5 كجم أسماك مدخنة رأت اللجنة ضرورة سحب عينات منها، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين صدور قرار النيابة العامة المختصة حيال المضبوطات والمخالفين.

وأكد محافظ الغربية على عدم التهاون مع المخالفين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين والتأكيد على عدم تداول أي سلع غير صالحة للاستخدام أو منتهية الصلاحية والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وأضاف رحمي أن اللجان المشكلة لضبط الأسواق ومراقبتها تقوم بتنفيذ حملات تفتيشية يومية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضبط أسعار السلع بالأسواق والتأكد من جودته.

ومن جانبه أوضح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية مستمرة في تنفيذ التوجيهات بهذا الشأن من خلال حملاتها المستمرة على منتجات اللحوم للتأكد من صلاحيتها للعرض بالأسواق .