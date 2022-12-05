اليوم.. 340 موهبة فنية تشارك فى حفل ختام المسابقة الذهبية

ينطلق اليوم فى السادسة مساء، حفل ختام مسابقة المواهب الذهبية فى نسختها الخامسة، بمشاركة ٣٤٠ موهبة فنية من أبنائنا من ذوى الهمم، على مسرح الجمهورية، ويخرج الحفل الفنان أحمد السيد .

يتضمن برنامج الحفل ١١ فقرة فنية مابين غناء وعزف موسيقى، لكبار نجوم الطرب والملحنين فى مصر، ولأول مرة فى دورات المسابقة، تقدم فى هذه الدورة فقرة استعراض ستكون مفاجأة الحفل .

تضم المسابقة مشاركين من ١٥ محافظة "المحلة الكبرى، أسوان، قنا، المنيا، الاسكندرية، البحيرة، أسيوط، الوادي الجديد، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، القاهرة، المنوفية، بورسعيد، شمال سيناء"، فى مجال الغناء والعزف والاستعراض .

تقام المسابقة هذا العام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمها جمعية البلد اليوم بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، ويحضر حفل الختام الدكتور محمد عبد الغني رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة هادية صابر نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرفة على المسابقة.