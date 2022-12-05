قصف صاروخي روسي مكثف على أوكرانيا.. وصفارات الإنذار تدوي في كييف

دوت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف مع بدء روسيا هجومًا صاروخيًا جديدًا.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قالت أوكرانيا إن روسيا أطلقت وابلًا جديدًا من الصواريخ، موجهة إنذارات جوية في أجزاء كثيرة من البلاد بما في ذلك كييف.

ودوت صافرات الإنذار في العاصمة وفي أنحاء كثيرة من أوكرانيا فيما وصفه مسؤولون بأن هذا الهجوم الأحدث في موجة الضربات الصاروخية الروسية، حسبما ذكرت رويترز.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية يوري احنات "لقد تم إطلاق صاروخ". ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

من جانبه، قال مسؤول في مكتب الرئاسة الأوكراني، إن القصف الروسي تسبب في تدمير العديد من المنازل في زابوريجيا.

فيما طلب حاكم كييف أوليكسي كوليبا، من المواطنين الالتزام بالملاجئ لإجراء عمليات دفاع جوي في المنطقة.