عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل شخصين وتدمير منازل جراء قصف روسي على أوكرانيا

مقتل شخصين وتدمير
مقتل شخصين وتدمير منازل جراء القصف الروسي على أوكرانيا

أعلن كيريلو تيموشينكو نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، عن مقتل شخصين على الأقل في قصف روسي على مبان في منطقة زابوروجيا بجنوب البلاد.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال تيموشينكو إن القصف الروسي أدى إلى تدمير العديد من المنازل وقتل شخصين على الأقل.

وكانت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، دوت اليوم الاثنين مع بدء روسيا هجومًا صاروخيًا جديدًا.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قالت أوكرانيا إن روسيا أطلقت وابلًا جديدًا من الصواريخ، موجهة إنذارات جوية في أجزاء كثيرة من البلاد بما في ذلك كييف.

ودوت صافرات الإنذار في العاصمة وفي أنحاء كثيرة من أوكرانيا فيما وصفه مسؤولون بأن هذا الهجوم الأحدث في موجة الضربات الصاروخية الروسية، حسبما ذكرت رويترز.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية يوري احنات "لقد تم إطلاق صاروخ". ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

من جانبه، قال مسؤول في مكتب الرئاسة الأوكراني، إن القصف الروسي تسبب في تدمير العديد من المنازل في زابوريجيا.

فيما طلب حاكم كييف أوليكسي كوليبا، من المواطنين الالتزام بالملاجئ لإجراء عمليات دفاع جوي في المنطقة.

زابوروجيا القصف الروسي أخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

بالجنيه المصري.. أرقام مرعبة بشأن عقد رونالدو مع النصر السعودي| إنفوجراف

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

بدون تشفير.. إذاعة مباراة نارية على 4 قنوات مفتوحة بـ كأس العالم 2022

محلك سر .. الزمالك يصدم كهربا بقرار حاسم فى أزمة غرامة الفيفا

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

موضوعات متعلقة

قصف صاروخي روسي مكثف على أوكرانيا.. وصفارات الإنذار تدوي في كييف

كييف تحذر من هجوم روسي مكثف على البنية التحتية في أوكرانيا

وكالة الطاقة الذرية: اتفاق قريب لتأمين محطة زابوروجيا النووية

بعد قتال ضارٍ.. القوات الروسية تستعيد بلدتين وتقصف زابوروجيا

ترشيحاتنا

وزير الدفاع يشهد مشروع فتح - 5 الذى تنفذه المنطقة الشمالية العسكرية

مغمي عينه..رهان ممرض علي تركيب كانيولا لمولود يثير غضب السوشيال ميديا

مقتل شخصين وتدمير منازل جراء قصف روسي على أوكرانيا

الصحة : افتتاح 4 أقسام للعلاج الطبيعي بمراكز الأسرة في أربع محافظات

بالجنيه المصري.. أرقام مرعبة بشأن عقد رونالدو مع النصر السعودي| إنفوجراف

البورصة تربح 10 مليارات جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود X أسود ... مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

ملابس غريبة.. نسرين طافش تتألق في إطلالة غير تقليدية.. شاهد

طريقة تحضير المهلبية زي المحلات

رغم فوائدها المذهلة.. بذور الكتان ضارة لأربعة أشخاص

فيديو

البرازيل تواجه كوريا الجنوبية .. جدول ومواعيد مباريات اليوم في كأس العالم

برودة في المساء.. 14 درجة حرارة فرق بين الكبرى والصغرى

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ